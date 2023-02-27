  • 18°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 17:28
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初創企業】中大與國宏嘉信資本簽署合作備忘錄　支持中大初創企業

社會 17:00 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

香港中文大學（中大）附屬公司中大創新有限公司與國宏嘉信資本於上周五（24日）簽署合作備忘錄。（中大提供）

香港中文大學（中大）附屬公司中大創新有限公司與國宏嘉信資本於上周五（24日）簽署合作備忘錄，為中大初創企業提供資金及不同方面的支援，以推動相關初創企業的技術開發和業務拓展，並期望協助中大轉化科技創新和科研成果，令香港成為全球科技創新中心。

根據合作備忘錄，中大創新有限公司將向合作夥伴投資者推薦優秀初創企業的研究成果，以得到資金配對投資，促進初創企業商業化的發展。由國宏嘉信資本成立的香港再出發創科基金將會是中大創新有限公司私人投資夥伴之一，基金期望籌得6億港元，於香港投資與科技相關的公司，包括中大初創企業。

中大副校長（研究）岑美霞教授表示，很榮幸能與國宏嘉信資本合作，為中大初創企業和企業家提供支持和幫助，並指中大將繼續與公私營機構合作，共同建設香港的科創生態圈，推動科創產業的發展。

國宏嘉信資本創始合夥人冼漢迪先生亦表示，將會致力與中大發揮各自優勢，孕育更多優秀的科研項目，以及幫助初創企業走向成功及促進科研成果產業化，為粵港澳大灣區的科創發展作出貢獻。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

 

相關文章

【殺害情婦】證券公司前董事涉殺情婦後棄屍 陪審團裁定謀殺罪脫誤殺罪成明判刑
今日 15:24
【殺害情婦】證券公司前董事涉殺情婦後棄屍 陪審團裁定謀殺罪脫誤殺罪成明判刑
【警察入校】屈穎妍指校長拒軍裝警入校救援　聖士提反女子中學查CCTV證不實
今日 15:58
【警察入校】屈穎妍指校長拒軍裝警入校救援　聖士提反女子中學查CCTV證不實
【復常之路】公立醫院3.1起探訪者無需核酸檢測　部分醫院病房探訪時間增至兩小時以上
今日 16:08
【復常之路】公立醫院3.1起探訪者無需核酸檢測　部分醫院病房探訪時間增至兩小時以上

你可能感興趣

【殺害情婦】證券公司前董事涉殺情婦後棄屍 陪審團裁定謀殺罪脫誤殺罪成明判刑
今日 15:24
【殺害情婦】證券公司前董事涉殺情婦後棄屍 陪審團裁定謀殺罪脫誤殺罪成明判刑
【警察入校】屈穎妍指校長拒軍裝警入校救援　聖士提反女子中學查CCTV證不實
今日 15:58
【警察入校】屈穎妍指校長拒軍裝警入校救援　聖士提反女子中學查CCTV證不實
【復常之路】公立醫院3.1起探訪者無需核酸檢測　部分醫院病房探訪時間增至兩小時以上
今日 16:08
【復常之路】公立醫院3.1起探訪者無需核酸檢測　部分醫院病房探訪時間增至兩小時以上
市場拓展 創業 大學 港元 大灣區 科研 香港中文大學 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
18:20 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女