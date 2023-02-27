【初創企業】中大與國宏嘉信資本簽署合作備忘錄　支持中大初創企業

▲ 香港中文大學（中大）附屬公司中大創新有限公司與國宏嘉信資本於上周五（24日）簽署合作備忘錄。（中大提供）

香港中文大學（中大）附屬公司中大創新有限公司與國宏嘉信資本於上周五（24日）簽署合作備忘錄，為中大初創企業提供資金及不同方面的支援，以推動相關初創企業的技術開發和業務拓展，並期望協助中大轉化科技創新和科研成果，令香港成為全球科技創新中心。

根據合作備忘錄，中大創新有限公司將向合作夥伴投資者推薦優秀初創企業的研究成果，以得到資金配對投資，促進初創企業商業化的發展。由國宏嘉信資本成立的香港再出發創科基金將會是中大創新有限公司私人投資夥伴之一，基金期望籌得6億港元，於香港投資與科技相關的公司，包括中大初創企業。

中大副校長（研究）岑美霞教授表示，很榮幸能與國宏嘉信資本合作，為中大初創企業和企業家提供支持和幫助，並指中大將繼續與公私營機構合作，共同建設香港的科創生態圈，推動科創產業的發展。

國宏嘉信資本創始合夥人冼漢迪先生亦表示，將會致力與中大發揮各自優勢，孕育更多優秀的科研項目，以及幫助初創企業走向成功及促進科研成果產業化，為粵港澳大灣區的科創發展作出貢獻。

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責任編輯：梁凱婷