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【無障礙空間】海防博物館海景社企咖啡室重開　殘疾僱員主理輕食

社會 17:02 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

海防博物館的社企「康姨咖啡室」復業，由殘疾及復元人士負責營運。（扶康會提供）

海防博物館去年11月底完成更新工程重開，而位於博物館由扶康會營運的社企「康姨咖啡室」早前亦已重新復業，由專業廚師及一群殘疾僱員主理，招牌菜是忌廉菠蘿包和煙鴨胸沙律，而且座擁無敵海景，是假日打卡好去處。

海防博物館2018年9月受超級颱風「山竹」破壞須暫時關閉，並展開翻新工程，至去年11月24日正式重新對外開放，而咖啡室亦已重開。


重置的康姨咖啡室移師至堡壘頂層，而鯉魚門堡壘建於海拔 64 米的岬角上，咖啡室有一大片落地玻璃，可飽覽筲箕灣、鯉魚門，遠至將軍澳一帶的景色。


扶康會表示，康姨咖啡室由專業廚師及一群殘疾僱員所組成的團隊負責，包括香港廚師協會及香港會議展覽中心中心（管理）有限公司行政總廚給予顧問意見，協助設計菜單。

 

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咖啡室聘用5位殘疾及精神復元人士，負責收銀、樓面和助廚，為殘疾人士創造就業機會，讓他們發揮所學，協助他們自力更生，融入社會。學員更變得開朗，與客人交談。開業一個多月，已可以獨立開單收銀、煮意粉。

咖啡室由專業廚師設計食譜，並由殘疾人士每日烹調輕食，例如有原片脆皮菠蘿、名符其實的「菠蘿包」；另有煙鴨胸沙律、煙三文魚卡邦尼意粉等，還有即場炮製的香蕉朱古力窩夫、甜菊葉冷泡茶等。

為方便殘疾人士到訪，海防博物館設有無障礙設施，有電梯直達咖啡室，而咖啡室空間寬躺，方便輪椅使用者進出。

海防博物館康姨咖啡室
營業日期：周一至周日（周四除外）
營業和時間：早上 10 時至下午 5 時（10 至 2 月），早上 10 時至下午 6 時（3 至 9 月）
地點：香港筲箕灣東喜道 175 號海防博物館 8 樓堡壘上層展覽廳
設施：咖啡室有 62 個座位，有無障礙設施，可經電梯直達

 

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責任編輯：吳雋妍

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