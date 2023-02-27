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【親子關係】湊仔不單是媽媽的事　成功親子技巧有賴父母同心合作

育兒經 17:47 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

成功的親子技巧是有賴爸爸和媽媽同心合作。（iStock圖片）

那個星期六早晨，有幸被邀到北角區一間小學任親子講座演講嘉賓，感覺奇妙。

姑勿論是哪個年代，爸媽都會碰上如出一轍的難題︰隨着年歲增長，孩子變得愈來愈反叛，怎辦？爸媽愛孩子，但雙方的距離卻愈來愈遠，心痛！孩子有情緒和行為問題，該怎樣處理？

難題依舊，但有個現象是我喜見的。十多年前，親子講座的觀眾幾乎是清一色女性，但今天，「湊仔是師奶輩的事情」的陳舊觀念已不復見，成功的親子技巧是有賴爸爸和媽媽同心合作的，那天，來聽講座的，有不少爸爸呢！

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【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

我誠心誠意告訴媽媽們︰「你丈夫唔係乜都唔理，係唔敢理，你同孩子手掌係肉，手背又係肉，佢出口幫邊個都死硬。」我瞄到有爸爸在點頭。

離開學校，我跳上很久沒乘過的電車，坐在樓上最後一排欣賞風景。前面剛好坐着一位年輕帥哥爸爸和大概六歲的兒子，男童依偎着爸爸，看得出這對父子感情非常融洽。男童全程都不停嘴發問很多問題，難得爸爸一直溫柔地回答，絲毫沒有煩厭的表情。我不禁給他們舉起大拇指，這位爸爸真棒！

我們家的爸爸被友人捧為「為食專家」，但在挑選食肆這一環，卻往往另有其人︰「爹哋，今晚我帶你哋去食『湊湊火鍋』！」這家連鎖台式店果然環境舒適，食物出品精緻。身旁的老爹只要盯着兒子瞧就會笑彎了眼，其實吃甚麼也沒相干。

「食嘢嘅時候可唔可以唔講嘢？」後面突然傳來有位爸爸對準兩個小孩的嚴厲斥罵。這類蠢爸爸，白白浪費了跟孩子儲存快樂記憶的機會呢！

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撰文 : 鄧藹霖

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