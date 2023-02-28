【體育精神】名校生學界比賽拉隊噓爆敵隊 家長斥：不擇手段教壞學生

▲ 《點五步》電視劇照配圖。

學界比賽激烈，雖然不至於你死我亡，但肯定是寸步不讓，所以每一個細節都可謂錙銖必較，不論為了學校或個人榮耀，都拼盡全力。當身處危難或爭鬥時，就最能反映人性及品格。聽完我講以下這間學校的比賽事件，大家便會明白為何我會強烈建議家長選校前（尤其想子女入讀所謂的名校），可先去看看該校的學界運動比賽。

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近日一段家長熱話，談到學校的「校格」何在。在剛剛完成的學界劍擊比賽，有一場關乎冠軍的關鍵比賽。A校與B校比賽，只要A校得勝或與B校打和，都可奪得冠軍，不過若A校敗給B校，就會由C校獲得冠軍。

由於疫情關係，原定是閉門作賽，應只有A隊及B隊的選手。但竟然有C校的師生及家長到場替B隊打氣，不過也是無可厚非，因為B隊獲勝而C校便可奪冠。

豈料，C校拉大隊到場卻是發出「噓」聲或喝倒采。但凡A隊失分或失誤，就肆無忌憚地「噓」，甚至對個別學生選手人身攻擊，例如A隊在中途換劍，C校那方便出言攻擊，「咪扮晒嘢，拖時間。」連串毫無體育精神的無品行為，引來A校的家長不滿而作出當面投訴，即使B隊是「被打氣」的角色也對此為之側目，不齒C校行為。

就事而言，C校學生如是，平日的品德教育可見一斑。再者，家長、老師沒有阻止，甚至在場鼓勵，這樣的學校文化，實在不敢恭維。比賽勝負是否比學生的品德重要？我相信絕大部份家長都清楚不過。身為教育工作者有如此表現，我相信這間學校的家長也未必認同。

我們從幼稚園開始便被教導的「體育精神」，都是為支持的隊伍或選手打氣，而不應為敵隊喝倒采，尤其是敵隊運動員受傷，就更不應喝采。當然除了確實的騷擾或干預選手比賽之外，難有比賽規則去規管觀眾。但在學校、教育層面，不應每事只講法，也要講情、理及品。

所謂名校學術成績也有參差，有的經過多年已歸於平淡；至於校風或品德，就更是起伏跌宕，奉勸家長們選校勿只看校名。

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