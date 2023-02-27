【安心出行】涉使用假安心出行　入境事務主任被控受審

▲ 被告陳國飛。（梁錦麟攝）

34歲入境事務主任涉於2021年11月，疑使用安心出行程式截圖進入灣仔入境事務大樓24樓辦公室時，於地下大堂被截停。涉案主任今（27日）於東區裁判法院否認1項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪受審。入境處副主任秘書作供稱，大樓24至25樓則毋須經升降機大堂進入，並可在到達樓層後才掃描二維碼。

男被告陳國飛（34歲，入境事務主任），控罪指他於2021年11月1日，在香港灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋而侵入屬於公共機關，或公共機關管轄或管理的物業單位。控辯雙方承認事實指，被告的辦公室位於大樓24樓。

入境事務助理員徐詩敏作供稱，案發時她在入境事務大樓地下大堂當值，大堂內貼有告示提醒進入大樓人士須掃描相關場所二維碼，以及教導下載安心出行應用程式。

徐另確認被告案發時急步進入大樓升降機大堂，遭保安截停，徐遂要求被告確認已掃描安心出行，被告遂出示已掃描的安心出行程式畫面，徐再要求被告返回程式主頁，被告嘗試後未能成功，其手機亦出現由多格相片組成的畫面，徐遂轉介上司處理。

助理首席入境事務主任林基恒作供稱，當日檢查被告手機後，發現被告正下載安心出行應用程式，遂將被告轉交至警方作進一步調查。林在盤問下同意，他錄取的3份證人供詞均未有提及有關截圖的事宜。

入境處副主任秘書林珍超作供稱，大樓地下按照樓層分別按2至9樓、10至16樓及18至23樓，劃分3個描掃區，進入樓層需掃描二維碼。至於24至25樓則毋須經升降機大堂進入，並可在到達樓層後才掃描二維碼。

裁判官裁定本案表證成立，聆訊明（28日）續。

記者：梁錦麟