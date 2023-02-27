【重投服務】瀝源普通科門診完成翻新　3月6日原址重開

▲ 瀝源普通科門診診所已完成翻新，將在3月6日重投服務。（Google map）

瀝源普通科門診診所2021年12月中開始進行全面內部翻新工程，相關工程已經完成。新界東醫院聯網發言人今日（27日）宣布，瀝源普通科門診診所將於下星期一（3月6日）起重新投入服務，服務時間維持不變（詳見附表）。



早前因應今次翻新工程，診所為定期覆診的長期病患者提供的跟進治療門診服務，暫遷至威爾斯親王醫院包玉剛爵士癌症中心及包黃秀英女士兒童癌症中心一樓；而為偶發性疾病病人提供的門診服務，以及診所的夜間、星期日及公眾假期門診服務，則暫遷至圓洲角普通科門診診所。隨着診所服務遷回原址，暫遷診所服務亦會於同日（3月6日）起停止。



診所已個別通知及安排所有需要定期覆診的長期病患者返回原址繼續接受治療。至於因偶發疾病而需要求診的市民，則可如常透過診所的普通科門診電話預約系統（電話號碼: 3157 0972）或HA Go「預約普通科門診」手機程式功能預約診症時間。

發言人表示，新界東醫院聯網已透過不同渠道通知區內居民，包括在翻新診所門外懸掛橫額、在服務暫遷診所內張貼海報，以及致函當區區議會交代有關安排；並會在瀝源普通科門診診所的普通科門診電話預約系統及HA Go「預約普通科門診」手機程式功能加入提示信息，務求及早讓市民和區內居民知悉相關門診服務安排。

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責任編輯：吳雋妍