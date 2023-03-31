【更年期膝蓋痛】好難捱？   3招關節回復靈活機能再生！

更年期打亂了人生的步伐，很多女性踏入更年期後不單止經期紊亂、情緒不穩、易倦易怒，更會出現關節退化及膝蓋痛症狀，嚴重者連走路都感到膝關節疼痛，大大影響日常生活。要預防及改善痛症，就要知道問題所在！以下為大家拆解更年期女士膝關節痛成因，同時提供如何令關節回復年輕、機能再生的方法，加上3個舒緩膝蓋痛的食療，有助減輕更年危機！

▲ 即使平日有運動習慣，但更年期對身體造成的老化卻是難以避免。

5大原因 激發更年期膝蓋痛



女士們到了45至55歲之間，卵巢會開始缺乏足夠卵胞來接受腦下垂體分泌的刺激，令雌激素及孕激素日益減少，這便是更年期的開始。到了更年期不但會出現月經紊亂及月經量或頻率減少等症狀，身體更會因以下轉變引起膝關節痛：



膝蓋痛原因1：骨質易疏鬆 痛症風險增

踏入更年期初期，女性雌激素逐漸減少，停經後更會急劇下降，引致骨骼中的鈣質極速流失，因此年長女性容易因骨質疏鬆形成膝蓋痛 。



膝蓋痛原因2：膠原流失快 關節更易老

當雌激素分泌減少後，體內的膠原蛋白亦會流失。膠原蛋白多存在於關節的滑液膜內，是關節重要的潤滑劑，避免骨與骨直接磨擦。隨着更年期的影響，膠原蛋白逐漸流失，由於關節骨骼潤滑功能轉差而導致直接磨擦，不但令關節位置產生疼痛感，亦會引起活動不順暢的問題。



膝蓋痛原因3：軟骨失保護 抗發炎作用減

雌激素有保護軟骨及抗發炎作用，當更年期雌激素減少時，不但直接令關節軟骨失去保護，更會連帶肌腱、肌肉、韌帶、半月板、骨頭等均呈現老化症狀，連帶引致其他部位衰老，部分女性更在更年期後出現風濕問題。

膝蓋痛原因4：肌肉流失 缺乏支撐

除了雌激素減少產生的關節及骨質轉變外，另一重要的原因是維持肌肉的睪固酮分泌會下降，這種分泌屬於荷爾蒙之一，當分泌減少，會引致肌肉蛋白合成能力下降，並加快蛋白質分解，肌肉支撐身體的能力亦隨之下降，令膝關節痛加劇。

▲ 肌肉量減少，直接令身體支撐力下降，造成膝蓋痛。

膝蓋痛原因5：體重增加 加重膝蓋負擔

雌激素有助調節體內脂肪代謝，當雌激素減少，減慢脂肪代謝速度，容易令人變胖，大大加重膝關節負擔，加上超重人士的新陳代謝及修復能力較差，直接令膝關節痛症加劇。

▲ 體型肥胖的人士，如進行劇烈運動，會增加膝關節壓力。

ANKH機能再生 「RDS＋極速去痛技術」治療有法

5至6次療程 膝關節屈伸自如

想繼續與好友行山玩樂、與子女共聚天倫，就要好好保護膝關節。要遠離膝蓋痛的問題，熱敷、按摩、搽藥膏、戴護膝、服食止痛藥等方法都試過後，很多時都未見起色；而一些運動伸展治療、瑜伽、布拉提（Pilates）班，雖然有助短暫放鬆關節及強化肌肉，但對流失了的膠原蛋白，則未能補充。

如果以上方法未見效，就要接受治療。坊間有五花八門的方法治療膝關節痛，包括運動伸展治療、中醫針灸、骨科醫生或脊醫等，患者在選擇痛症治療中心時，會擔心光顧不良店鋪或黑店，到底該如何選？經驗與成功個案是當中關鍵，擁有15年去痛症經驗，獲得13萬以上成功實證，成功減痛率達95%的ANKH機能再生，更是全港擁有最多真實用家分享的痛症治療中心，成為不少人的信心之選。

市面上的痛症治療中心只針對單一領域，但要極速根治痛症，同時預防復發、加強及鞏固肌肉關節的話，ANKH機能再生-痛症健康集團的全面及綜合的治療相信是另一個好選擇。

▲ 服用止痛藥未能長效去痛，現時坊間有提供其他方法，可循機能再生的方向治療痛症。

個案分享：歐小姐（56歲）

痛症問題：膝關節痛（7至8年），需拐杖輔助，行樓梯會痛，引致心情沮喪、不想外出。曾由脊醫及骨科醫生治療一段時間但未有改善，經朋友介紹到ANKH機能再生接受治療，經過5次療程後，現在膝頭屈伸自如、不再怕上落樓梯，蹲下再無難度；到8次療程後，不再需要用拐杖，行路輕鬆自如，再次與丈夫及好友們行山郊遊，重拾健康快樂生活。

感謝信分享：

感謝信一：

「之前膝頭痛，行動不方便，上下樓梯困難，自從到機能再生做療程之後，短短五、六次已經解決了痛症問題。多謝ANKH機能再生團隊做出的努力！」

感謝信二：

▲ 兩位客人曾經受膝蓋痛問題困擾，行路不順暢、上下樓梯有困難，經治療後痛楚大大減輕、解決痛症。

「感謝機能再生，感謝我的治療師及顧問悉心安排，令我膝關節大大改善。多年來試過坊間無數中西醫治療，都沒有得到改善。只是治標不治本的，直至遇見ANKH機能再生團隊的細心治療及專業知識，再令我可以改善行路、上落樓梯的痛楚，期望日後療程，令我完全康復。」

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ANKH機能再生-痛症健康集團是首間企業榮獲香港醫護學會頒發「最受醫護人員信賴痛症治療品牌大獎」及「最受醫護人員信賴最高榮譽去痛技術大獎」，另榮獲香港最有價值企業大獎頒發「亞太區最可靠痛症治療集團」，更於香港滙豐銀行支持、Business Innovator舉辦的《2022年度創新商業方案大獎》中，成為全港首間去痛症集團獲得「年度創新科技極速去痛技術」的殊榮，其跨領域專業團隊及專業技術均備受肯定。

專注消除痛症超過15年，透過頂尖技術，有助解決關節痛問題；當中的「RDS＋極速去痛技術」是一項個人化治療方案，所用的專業儀器，當中包括獲美國FDA和歐盟CE認證的高科技儀器。

ANKH機能再生-痛症健康集團的專業團隊內，包括中醫、物理治療師、運動科學顧問、西醫、營養師、健康顧問及理療師等，提供全面而徹底和綜合的痛症治療，處理包括膝關節痛（膝頭痛）、風濕痛、腰背痛、肩頸痛、肩周炎（五十肩）、坐骨神經痛、足底筋膜炎、網球肘、腕管綜合症、彈弓手、富貴包、烏龜頸、肌肉筋膜或筋腱痛等痛症。

▲ 專業醫師及顧問，會因應個人痛症狀況及體質，再採取相應治療方案。

▲ ANKH機能再生團隊由中醫、物理治療師、運動科學顧問、西醫、營養師、健康顧問及理療師等組成，為大家提供最快速、最有效的個人化極速去痛方案。

膝蓋痛吃什麼？3大食療貼士舒緩膝頭痛

以下是3種舒緩膝蓋痛的食療貼士：

● 含Omega-3脂肪酸的魚類：三文魚、吞拿魚、沙甸魚、鯖魚、秋刀魚等含豐富Omega-3脂肪酸，有助抑制發炎，改善並減少膝關節炎，舒緩膝蓋痛。

● 吸收維他命C：檸檬、奇異果、葡萄柚、芥蘭、青椒等含豐富維他命C的蔬果，有助建立膠原和結締組織及抗氧化，配合蛋白質能加強膠原蛋白的形成、保護膝關節軟骨及周圍的肌腱韌帶、滑液囊等組織。

● 服用有機硫化物：十字花科如西蘭花、椰菜、芥蘭、蘿蔔、蒜頭、洋蔥，都含有豐富有機硫化物，有助支撐軟骨基質，增加細胞及結締組織強度，改善膝關節潤滑度，從而舒緩膝蓋痛。

▲ 三文魚、十字花科如西蘭花等，均蘊含舒緩膝蓋痛的營養成分。

ANKH機能再生全港九新界痛症健康中心達3萬8千呎

環境寬敞舒適

ANKH機能再生打破傳統醫療診所單調、冷冰冰、全無溫度的氣氛，結合痛症治療中心與高端的服務體驗，讓受正在受痛症困擾的顧客由踏入ANKH機能再生痛症健康中心一刻開始，置身於溫暖、寬敞、舒適的環境中，緩解焦慮與不安的情緒，於治療時放鬆身心。由專業可靠團隊提供貼心而個人化的治療，助顧客重獲開心、健康的生命。

痛症健康中心遍佈港島、九龍及新界區，位處銅鑼灣、尖沙咀及沙田地段，總面積達38,000呎，及早踏出第一步正視痛症問題，尋求專業支援，病向淺中醫，極速去痛！

ANKH機能再生極速去痛中心

尖沙咀痛症健康中心

地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華商場第1期7樓711-712室及19樓1907室

銅鑼灣痛症健康中心

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沙田痛症健康中心

地址：新界沙田鄉事會路138號沙田中央廣場辦公大樓第1座22樓全層

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