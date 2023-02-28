【流行都市】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆　不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久

TVB清談婦女節目《流行都市》早前接連有女主持走光，當中「台柱」宋芝齡是其中一人。這位「韓國通」早年開設韓文學校，近年更擴充吸金版圖，開辦補習班以及進軍金融界，成圈中隱形富婆！

宋芝齡早前接受TOPick專訪分享致富歷程，受營商父母的薰陶，宋芝齡自小已擁有生意頭腦，不怕被指拜金的她坦白說：「年幼時見到銀紙就好開心，有種莫名的興奮。」

力不到不為財，宋芝齡認為人才管理是最困難，性格火爆的她曾為此嘈交，她說：「以前不懂體諒人，認為你是你，我是我，現在懂得退後一步為人設想。」

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▲ 宋芝齡接受TOPick訪問，分享營商經驗。（陳慧安攝）

中韓混血兒

宋芝齡為中韓混血兒，父親為中國人、母親為韓國人，在香港出生的她5歲時由韓國回港讀書，每年暑假就返韓探親。

由於父母赴外地營商，年幼時宋芝齡寄居於老師或同學家，直至讀中學跟表妹同住，兩女豈不是「無王管」？她說：「不是吧，父母會打電話回來，我要準時在家接聽。」

而少女時代的宋芝齡是宅女一名，愛留在家看電視：「會在家裡儲定糧，記得當時香港未有辛辣麵，媽媽買了兩大箱給我。」

▲ 宋芝齡擔任午間節目主持多年。（取自instagram）

賣韓國水貨始祖

在1996年，宋芝齡以17歲之齡參選港姐而入行，期間於劇集演出，不過她說：「拍喊戲時我就笑，我哭不出來，可能個人較開朗。」

眼見事業無起色，她遂發揮生意頭腦，宋芝齡說：「我由韓國買了不少雪花秀護膚品返來，將水貨派給同事試用，如粉餅等等，當時香港沒太多韓國護膚品，我就在公司『賣』啦，同事的反應很好，另外又賣過減肥藥，叫身在美國的朋友幫我入貨，都幾好賺。」

宋芝齡續說：「拍劇等埋位沒事做，就周圍兜搭買下野，賺到錢都幾有滿足感。」

▲ 初入行的宋芝齡於新劇為配角。（影片截圖）

由於父母經營轉口貿易生意，耳濡目染下宋芝齡有所領悟：「家人經常講生意經，主要做翡翠玉石、鹿茸和粉絲買賣，令我明白到貨品左手轉右手，就可以賺到些利潤，也不錯呢。」

宋芝齡笑稱父母賣剩不少翡翠，珍藏於保險箱內：「都有幾件留給我未來丈夫㗎。」

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用「第一桶金」開學校

在TVB工作幾年後，宋芝齡返老家進修韓文，2005年返港正值《大長今》捲起韓流，擅長韓文的宋芝齢學而致用，接下不少主持和翻譯工作，3年後賺取「第一桶金」的她把握機遇開韓語學校。

始終演藝工作收入不穩，宋芝齡稱開展副業是種保障：「沒太大安全感，當紅時擔心何時人氣下滑，未成名又怕一世不走紅，加上角色有年紀限制，沒可能永遠演學生，可能要演媽媽角色。」

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不過經營一盤生意不易，宋芝齡也遇不少挫折，當中跟韓籍老師磨合最難：「跟這類知識份子鬥智鬥力是門學問，一方面要管理香港職員，另外又要管理韓國職員，所有韓藉老師也是專才，他們有自己的想法，怎樣去協調是一大考驗，至今都一樣。」

宋芝齡續說：「職員多，管理上要具有一定功力，因為每人要求和想法也不同。」

▲ 2008年開辦韓語學校。（取自instagram）

戒掉火爆性格

自言性格火爆加上欠成熟，起初難免有爭拗：「嘈兩句一定有，唔做咪唔好做囉，我唔識教嗎？覺得我可以入去教，我教低班，拍檔教高班。後來明白不對勁，申請一個專才來港要6至10星期，另外又要培訓，如果下下都由自己教，生意不能夠做大。」

其後宋芝齡改變溝通方式，她說：「會懂得退後一步，了解對方的想法和難處，可能跟我是獨生女有關，以前覺得唔得咪自己做囉，好巴閉嗎？其實老師們心底也不壞，但人人性格不同，要花時間去磨合，始終一個老師離職帶來好大影響，因為學韓文跟追星一樣，學生都係『追』住老師來學，當他們如偶像。」

疫情打擊學校生意

6年前宋芝齡與友人合資經營補習學校「語文童樂」，對象是幼稚園生和小學生，開班助他們考入心儀名校，疫情下停課對生意是一大衝擊。「真是不倒閉已算好彩。」

宋芝齡承認流失不少學生，她解釋：「一來學生變懶散，因為不需要上課，用不著那麼勤力，又不知道下學期考試是否計分？這是很大衝擊，小朋友對學業不會太上心。另外連家長亦變懶散，困住太耐啦，就安排子女去外國住幾個月，然後索性在那邊留學，不少學生就這樣流失。」

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富豪集中地

除經營生意外，宋芝齡更涉足投資市場，考獲第一類證券交易牌照的她近年更「炒窩輪」，看來《流行都市》主持反而才是她的「副業」。

對此，宋芝齡不認同：「沒有《流行都市》大眾就不記得我，補習社起步又會慢一點，若只靠主持收入，開支上又不可令我心理平衡，始終爆騷有限。」

惟外界驚嘆《流行都市》是富豪集中地，宋芝齡即說：「我們分析過，由於這是穩定性的節目，大家以為我們不憂做，一星期只返工一兩次，某些主持做『阿太』主力湊仔。只可說大家生活不艱辛，並非靠公司份糧養全家，有自己副業和知足，不是致富。」

圈中隱形富婆

家住半山豪宅的宋芝齡以名跑代步，家裡又聘請3個傭人，被冠以「隱形富婆」的她笑說：「是大家畀面，這是鼓勵性說話，讓我要努力去達標。」

由於飼養的獵犬難以照顧，宋芝齡才聘請一男傭人，至於山頂豪宅只是租住：「因為我未試過搬出來住，加上令狗隻有多點空間。」

說到IG晒豪宅內美金「牆紙」，宋芝齡解釋：「帶我入行的証券行前輩收藏一些美金紙幣，我話：『嘩，咁靚嘅』，然後就開始收集，純粹覺得靚就影張相，並非想炫富。」

▲ （陳慧安攝）

兒時儲起冥通紙幣

兒時見到銀紙就感開心，但宋芝齡強調並非貪錢，問怕否被誤會拜金或市儈？宋芝齡說：「看你用甚麼方法賺錢。」她更分享兒時一段趣事，她說：「當時家人會跟隨習俗燒街衣，燒那些冥通紙幣有幾億，我心想『有無搞錯，燒晒佢』，我一邊燒一邊偷偷放回罐子裡，收起好多放在床下，家人待搬屋才發現。」

雖然金錢為宋芝齡帶來安全感，惟她接受不到被包養賺快錢，她說：「我受不住氣，怎樣忍到呢？總有被家室的人追求，只要你樣子不太差，但你肯不肯呢？某些人性格小鳥伊人的容忍度較大，我這些不是呢，食泡菜長大，有點火爆！」

說到愛情跟麵包的決擇，宋芝齡覺得香港女性以感情為先：「韓國女人婚後全職湊仔，香港女人嫁去韓國後，反而是夫婦一起賺錢，港女相對是較強勢。」愛錢的宋芝齡也以感情行先：「用金錢堆砌出來的感情不長久，最多得一兩年。」

宋芝齡跟安德尊這對《流行都市》好拍檔幕前經常鬥嘴，鏡頭後又撓手行，因而傳出緋聞。她澄清說：「9成人都知道是假，大家是好朋友，跟其他同事如一家人，但私下很少約出來見面，始終各自有家庭。（大王也有？），聽聞是吧。」

▲ 跟大王安德尊的緋聞近日又被炒熱。（取自instagram）

最怕孤寒男

44歲宋芝齡不急於找對象，但跟大王的緋聞豈非嚇走追求者，她說：「怎算好？阻住我搵食，我跟他說：『你執到啦』」

如「大王」這種既成熟又富有的男人，是否她那杯茶？她說：「你是指似他的樣子抑或身家？看看對方是否體貼和浪漫，如果像他般粗聲粗氣就趕客啦。」

宋芝齡直言接受不到太孤寒的男人，她說：「你很富有但一蚊也不給我，死得啦。又並非要揮霍，至少男人對女友有誠意的話，該花就得花，老人家常說：『褲袋得10蚊，只給你1蚊抑或給9蚊』，已是很大分別，（你會點揀？），當然要9蚊啦。」

7年前宋芝齡被拍到跟「人夫」HMV董事何智恒在街頭熱吻，她被冠以小三的罪名，當時男方澄清已在辦理分居手續。

她謂聽聞男方已再婚，可說還她一個清白，說：「相信兩個人的相處，最清楚的只是他們，外界只憑一些數據和資料，就認為是這樣，我又不是偶像派，不會受外界批評影響。加上清楚自己在做甚麼，我是以感情行先和理性的人，不會去破壞別人家庭，搞清楚才去開始。」

宋芝齡的理情果斷，不只是在處理生意上，在情場上也是如此乾淨俐落！

場地：Cafe - Say I Love You

記者：游艾維

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