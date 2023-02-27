  • 17°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 18:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保再造】戶戶送NOC Coffee Co.響應全球回收日　攜手推環保DIY咖啡渣蠟燭套裝

休閒消費 18:11 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

戶戶送與咖啡店NOC Coffee Co.為響應全球回收日，攜手推出環保DIY咖啡渣蠟燭套裝。

今年3月18日是全球回收日，戶戶送將聯乘NOC Coffee Co. (NOC) 推出獨家環保DIY咖啡渣蠟燭套裝，鼓勵港人回收咖啡渣及將其升級再造，以推動整個行業的可持續發展。環保DIY咖啡渣蠟燭套裝只需數個簡單步驟，便可讓咖啡香氣遍佈家中每個角落。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

環保DIY咖啡渣蠟燭套裝鼓勵港人以嶄新角度看待回收再造，並了解如何在日常生活中升級改造周邊的物件，以免它們被送到堆填區。該套裝保留了NOC咖啡渣的香氣，顧客可以保留咖啡渣，與套裝內的蠟、咖啡香油、透明玻璃容器及蠟燭芯一起製作蠟燭，只需以下數個步驟。

1. 徹底清潔及抹乾蠟燭容器。
2. 加熱融化50克大豆蠟——將平底鍋放在爐上，倒入大豆蠟後調至中高火（請於製作過程保持
大豆蠟的溫度，以免凝固）。
3. 將蠟燭芯筆直地固定在容器內。
4. 將一湯匙咖啡渣倒入容器中並抹平。
5. 於容器內倒入一層已融化的大豆蠟（約10毫升），同時保持燭芯直立。
6. 加入5毫升咖啡精油，並等待大豆蠟冷卻凝固。
7. 重複步驟4-6以製作第二層咖啡渣蠟燭。
8. 點燃蠟燭前請修剪燭芯。

於2023年3月15日至21日期間，凡透過戶戶送於4間指定NOC分店（西營盤、天后、將軍澳及荃灣廣場）選購任何NOC咖啡產品（咖啡豆、掛耳包、精品咖啡膠囊及精品即溶咖啡）滿$350，即可獲贈環保DIY咖啡渣蠟燭套裝一套，限量40套，送完即止。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯︰林綺玲

相關文章

Häagen-Dazs慶祝國際婦女節推出優惠　有機會享消費著費【內附詳情】
今日 16:41
Häagen-Dazs慶祝國際婦女節推出優惠　有機會享消費著費【內附詳情】
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：$135/5盒GODIVA黑巧克力軟心雪條
17:00 2023/02/26
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：$135/5盒GODIVA黑巧克力軟心雪條
【復活節好去處】愉景灣復辦沙灘獵蛋奇兵活動　復活節沙灘獵蛋住宿優惠3,388元起
13:11 2023/02/22
【復活節好去處】愉景灣復辦沙灘獵蛋奇兵活動　復活節沙灘獵蛋住宿優惠3,388元起

你可能感興趣

Häagen-Dazs慶祝國際婦女節推出優惠　有機會享消費著費【內附詳情】
今日 16:41
Häagen-Dazs慶祝國際婦女節推出優惠　有機會享消費著費【內附詳情】
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：$135/5盒GODIVA黑巧克力軟心雪條
17:00 2023/02/26
【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：$135/5盒GODIVA黑巧克力軟心雪條
【復活節好去處】愉景灣復辦沙灘獵蛋奇兵活動　復活節沙灘獵蛋住宿優惠3,388元起
13:11 2023/02/22
【復活節好去處】愉景灣復辦沙灘獵蛋奇兵活動　復活節沙灘獵蛋住宿優惠3,388元起
飲食優惠 飲食資訊 著數優惠 餐廳情報 可持續發展 咖啡

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
18:20 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女