【環保再造】戶戶送NOC Coffee Co.響應全球回收日　攜手推環保DIY咖啡渣蠟燭套裝

▲ 戶戶送與咖啡店NOC Coffee Co.為響應全球回收日，攜手推出環保DIY咖啡渣蠟燭套裝。

今年3月18日是全球回收日，戶戶送將聯乘NOC Coffee Co. (NOC) 推出獨家環保DIY咖啡渣蠟燭套裝，鼓勵港人回收咖啡渣及將其升級再造，以推動整個行業的可持續發展。環保DIY咖啡渣蠟燭套裝只需數個簡單步驟，便可讓咖啡香氣遍佈家中每個角落。

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環保DIY咖啡渣蠟燭套裝鼓勵港人以嶄新角度看待回收再造，並了解如何在日常生活中升級改造周邊的物件，以免它們被送到堆填區。該套裝保留了NOC咖啡渣的香氣，顧客可以保留咖啡渣，與套裝內的蠟、咖啡香油、透明玻璃容器及蠟燭芯一起製作蠟燭，只需以下數個步驟。

1. 徹底清潔及抹乾蠟燭容器。

2. 加熱融化50克大豆蠟——將平底鍋放在爐上，倒入大豆蠟後調至中高火（請於製作過程保持

大豆蠟的溫度，以免凝固）。

3. 將蠟燭芯筆直地固定在容器內。

4. 將一湯匙咖啡渣倒入容器中並抹平。

5. 於容器內倒入一層已融化的大豆蠟（約10毫升），同時保持燭芯直立。

6. 加入5毫升咖啡精油，並等待大豆蠟冷卻凝固。

7. 重複步驟4-6以製作第二層咖啡渣蠟燭。

8. 點燃蠟燭前請修剪燭芯。

於2023年3月15日至21日期間，凡透過戶戶送於4間指定NOC分店（西營盤、天后、將軍澳及荃灣廣場）選購任何NOC咖啡產品（咖啡豆、掛耳包、精品咖啡膠囊及精品即溶咖啡）滿$350，即可獲贈環保DIY咖啡渣蠟燭套裝一套，限量40套，送完即止。

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責任編輯︰林綺玲