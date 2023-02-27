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【港深合作】民建聯訪前海商合作　促打通制度關卡

政治 18:08 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

民建聯工商專業委員會到深圳前海交流。（民建聯供圖）

民建聯工商專業委員會代表團上周六訪問前海管理局，由主席李慧琼帶隊，期間就法律，中醫藥、前海港深合作區仲裁服務、創科等方面展開討論。

民建聯此行參訪了前海管理局、深圳國際仲裁院、前海青年夢工場以及中國建築國際集團的組裝合成房屋項目。

民建聯工商專業委員會主席周浩鼎提到，座落前海的深圳國際仲裁院，現時已累計處理金額合共超過1,000億元的民事糾紛，仲裁院有三分一的核心董事來自港澳知名人士。他相信，將來港深合作的仲裁服務大有潛力，相信透過港深合作，可進一步幫助香港鞏固法律及爭議解決中心的地位。

上周中央公布前海金融30條，亦是此行討論重點，立法會議員陳仲尼表示，就香港設立的私人銀行、家族辦公室以及資產管理公司可落戶註冊前海，並在內地展開業務，民建聯提出，稍後就執行上，包括法規、稅務及經營等方面，須進一步打通，以吸引更多金融集團和企業來港開拓內地市場。陳仲尼說，相關建議獲得前海方面認同。

創科方面，民建聯提出應優化「港人港稅」政策，讓更多香港科創業界進入前海工作、開業；又建議更充分利用深港科技創新合作區，發展生物科技，例如放寬國家《負面清單》中對生物樣本、基因診斷與治療的外資准入限制。

立法會議員黃俊碩則建議前海當局，以先行先試方式，容許香港會計師在前海提供有限度專業服務，亦會繼續爭取經專屬考試後，讓香港專業會計師在大灣區九個城市提供服務。

另外，立法會議員陳永光則希望，中醫藥科研可在前海進行，香港註冊中醫師能在大灣區執業。

立法會議員葛珮帆表示，此行了解到中國建築已經發展出機械人生產的組裝合成房屋，透過這技術可在三個月內，完成高層公寓的建築工程，大大加快項目工程期，因此，民建聯將會繼續探討，如何讓本港亦能加快建築期及降低成本。

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責任編輯：趙居逸

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