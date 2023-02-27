【綠色建築】新地四幢旗艦商廈獲LEED鉑金認證　ICC獲全港最高評分樓齡逾40年新鴻基中心同獲殊榮

▲ 新 地執行董 事陳康祺 （圖右） 代表 集 團 接受美國 綠色建築 委員會頒 發的 能 源 與 環 境 設 計 先 鋒 （ LEED ） 「 v4.1 運營與 維 護 ： 既 有 建 築 」 鉑 金 級 認 證 ，圖左為 美國綠色 建築委員 會北 亞 區董事總經理杜日生

新地發展的4幢旗艦商廈—環球貿易廣場（ICC）、新鴻基中心、國際金融中心一期（One IFC）、國際金融中心二期（Two IFC）榮獲美國綠色建築委員會（USGBC）頒發的能源與環境設計先鋒（LEED）「v4.1 運營與維護：既有建築」鉑金級認證。

USG BC 北亞區董事總經理杜日生近日親臨新鴻基中心頒發上述認證，由新地執行董事陳康祺代表集團接受。 陳康祺表示，新地持續投入資金與資源提升旗下物業的環評表現，除了不斷優化現有物業，亦承諾為所有新落成的投資物業取得LEED認證，其中九龍東大型商業項目觀塘巧明街98號亦已獲得LEED最高級別的鉑金預認證，足見集團對發展綠色建築的決心。

至於正在興建的高鐵西九龍總站上蓋發展項目，同樣獲取LEED最高級別的鉑金預認證，勢將成為世界級的可持續發展及環境友善建築物。ICC在LEED「v4.1 運營與維護：既有建築」鉑金級認證中，獲全港最高評分—87分。樓齡逾40年的新鴻基中心則獲82分，為鉑金級認證中全港樓齡最高的商廈。One IFC和Two IFC分別獲得84分和83分，後者更是全港首幢獲得LEED「v4.1 運營與維護：既有建築」鉑金級認證的建築物。

▲ 康 業控股有 限公司主 席及行政 總裁 鄺 正 煒（圖右 ）接受美 國綠色建 築委 員 會 頒發予新 鴻基中心 的能源與 環境 設 計先鋒 （ LEED ） 「 v4. 1 運營與 維 護 ：既有建 築」鉑金 級認證 ，

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記者：黃穎津