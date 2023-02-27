【精神健康】校園巡遊「順流講」以港大作首站　提高師生對精神健康的關注

▲ 香港大學今日開展精神健康校園巡遊「順流講」。（港大提供）

香港大學獲邀參加由衛生署主辦的精神健康校園巡遊「順流講」，並作為全港11家院校的首站。巡遊啓動禮今日（27日）在港大百周年校園舉行，鼓勵全體師生共同關注精神及心理健康問題，並開放有關討論。

▲ 香港大學今日開展精神健康校園巡遊「順流講」。（港大提供）

港大學生發展及資源中心，於今日至本周五（3日）舉辦連串活動以支援學生，先是安排一輛「漂流車」停在百年校園的賽馬會大樓外，向學生及教職員派發附有提示卡、減壓玩具、貼紙等精神健康資訊包，亦為是次巡遊特別設計 「心情靜流瓶」（No More Moody Bottle），讓學生配合心情選擇口味，品嚐茶香，煥發精神。

此外，學生發展及資源中心其後亦會為師生舉辦心理學分享會、電影放映會及身心調適工作坊，包括「樹洞香港」和「說書人」分享會、電影「瀑布」放映會及映後分享等，期望透過活動鼓勵師生就精神及心理健康問題展開對話，一同深入探討其重要性。

港大學生事務長謝樹基教授表示，受困擾學生渴望得到朋輩和老師的接納、關懷及理解，大學醫務及心理的專業團隊為他們提供的治療及協助，相當重要，並指希望讓精神及心理健康的話題，繼續在校園不同角落流動。

精神健康諮詢委員會致力在全港推行精神健康運動「Shall We Talk」，旨在提高大學生對精神健康的關注，並減少對精神病患者的污名化。

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責任編輯：梁凱婷