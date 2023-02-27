陳湛文重演《國產凌凌漆》盼獲星爺注意　 徐浩昌搞鬼反串袁詠儀

▲ 陳湛文肥腸重演《國產凌凌漆》。

陳湛文近日工作不斷，除了完成演出《飯戲攻心》舞台劇，日前伙拍肥腸（徐浩昌）為港鐵拍攝有關環保訊息的廣告，二人更戲仿經典電影《國產凌凌漆》造型及橋段。

陳湛文指重演周星馳對白和語氣，希望會令對方留下印象：「因為周生呢排社交網站成日都覆訊息，所以我會將今日造型、擺埋Pose傳信息比佢，問吓周生仲記唔記得係邊套戲！」他更指可以同星爺合作就做甚麼都得，在現場偷師已經好正。

▲ 盼獲星爺注意。

陳湛文表示今次因為劇本吸引，所以立即答應演出，笑言既期待模仿經典，卻發現與肥腸同場竟然是最大的挑戰：「其實拍呢個廣告都唔使點溫書，因為對呢幾套戲實在太熟，呢次最大考驗係對手，對住肥腸做『靚靚』真係考驗到我嘅專業。」

飾演「袁詠儀」嘅肥腸就稱借廣告向前輩致敬，認為大家唔會「嬲」自己，仲爆成日坐港鐵不時向乘客「投懷送抱」，主動邀請合照。

「當年日日會搭港鐵周圍去。依家我就會留意有冇人認得自己，有時同人四目交投，就知佢認得我喇，有啲小朋友怕怕醜醜咁，我就會主動問係咪想影相！不過今朝開工太早，鐵路未開站搞到我遲到，所以希望日日24小時都有得坐港鐵，就算拍通宵戲都唔怕啦。」

▲ 肥腸提醒自己愛惜地球。

肥腸仲話受疫情困擾，慢慢忽略環保意識，提醒自己愛惜地球：「因為疫情用多咗好多紙巾、防疫用品，接呢個廣告提醒自己，起碼都要自備水樽斟水飲減少浪費，揀低碳排放的公共交通工具，愛錫我地嘅地球。今次廣告最過癮係可以『重演』前輩角色，陸續仲會有兩套電影嘅場口會重現大家眼前，之後我同陳湛文肯定玩得仲癲仲放。」

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