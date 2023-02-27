【煽動言論】女督察墮海殉職涉發煽動言論　前男警罪成官斥涼薄惡毒

▲ 26歲時任男警涉在警方Facebook專頁發布「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」、「抵死」等留言。（資料圖片）

水警女高級督察林婉儀於2021年9月追截走私快艇時墮海失蹤，數天後被尋回遺體。26歲時任男警涉在警方Facebook專頁發布「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」、「抵死」等留言，他否認1項作出具煽動意圖的行為罪，今（27日）於西九龍裁判法院被裁定罪成，押後至周六（3月4日）求情。裁判官斥被告的留言涼薄惡毒，希望林督察殉職，更形容警官為「狗官」，有意圖引起對警隊的憎恨。

被告崔駿民（26歲，無業），被控1項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，即於2021年9月25日至9月28日期間，在香港作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook發表公開陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛，引起對香港司法的憎恨，藐視或激起對其離叛，或引起香港居民間的不滿或離叛。

裁判官裁決時指，不接納被告是因道聽途說以為林已離世才作出涉案留言，亦不接納被告只是抒發情緒、發晦氣說反話，行為或只是幸災樂禍。

裁判官分析指，被告強調他對林失蹤感到傷心，但其留言只反映出輕挑、涼薄和喜悅心情。被告在林失蹤數小時後已留言「抵死」、「換黑色（警徽）喇」，從未表達希望林生還，不相信被告認為林已去世。

裁判官又指，被告在林生死未卜、遺體未被尋獲時便留言希望林殉職，變成浮屍，言詞惡毒，對事發時刻盡己職的林表達憎恨及藐視，並對林可能遇難表達欣喜；被告不只針對林，更針對警隊，形容警官是「狗官」，欲說服別人警官都是「狗官」，應該被仇恨、藐視和詛咒。警隊是政府和司法一部分，被告刻意在公開平台留言是有意圖引起憎恨或藐視警隊，加上用「狗官」形容警官難免會刺激支持警方的市民，或挑起香港居民間的不滿或離叛，裁定被告罪成。

被告早前自辯指，他於9月25日休假，回警署處理職務，其間在飯堂聽到有警員議論紛紛，稱「好明顯就係邀功，追過界，罔顧啲夥計生死」、「最抵死係呢啲高官」等。被告聞言感到「好𤷪𤺧」，替林督察不值，同日在警務處Facebook警徽頭像下留言「換黑色喇水記女幫板應該死左喇」、「不過係抵死」；轉發《立場新聞》報道時留言「希望有得認魚喇」；翌日在警方Facebook專頁留言「狗官」等。

被告自辯稱，他當時以為林已去世，心情欠佳發晦氣，故說反話，「狗官」則是轉述將飯堂所聞，對林「愛之深」，對指揮官「責之切」，留言無煽動意圖。

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記者：陳曉欣