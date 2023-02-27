【愛我別走】黃子華事業再創高峰　中小學非一帆風順堅毅下成哲學學士

▲ 由黃子華主演的舞台劇《愛我別走》再加開6場，事業再創高峰，原來他的中小學生活並非一帆風順。

黃子華主演的電影《毒舌大狀》香港票房邁向1億4千萬，成為首部破億票房的港產電影，就連內地口碑票房亦叫好叫座兩日已破3000萬，而與林海峰合演舞台劇《愛我別走》宣布加開6場，合共49場，令劇迷再燃起希望撲飛。大家看到今日才華洋溢的子華，原來他學歷厲害，是加拿大著名大學哲學學士畢業。

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童年常搬家轉校

黃子華出生於一個中產家庭，父母在他小時候已經離異，他是家中長子，與弟妹年紀相差很遠，母親隨後與一商人再婚，子華小時候曾分別與父親、母親、外婆、祖母居住，性格較文靜。可能因為不停轉換居所關係，也不停轉校，幼稚園就讀花地瑪幼稚園，小學就讀福榮街官立小學，小六時轉到聖若瑟英文小學讀書，畢業後升上聖若瑟英文中學，中五畢業後前往威靈頓英文中學修讀預科。

子華曾接受訪問時提到自己印象最深刻是小學三年級一次逃學7日，對於自己小學四年級至中一時的回憶不深刻，只記得曾經試過考試考到第五名。

中學生涯過得平淡，他不屬於勤力好學但，當年中五會考取得12分，由於未能原校升讀中六，需周圍叩門找學校，於威靈頓英文中學就讀預科，中學畢業之際見朋友到加拿大讀書，於是也決定到加拿大升學，最後成功入讀加拿大阿爾伯塔大學，並取得哲學學士。

回港後從事不同種類工作，如臨時演員、編劇、電視主持等，為人生累積不同經驗，奠下才華洋溢及精湛演技的基石。



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責任編輯:王明芳

