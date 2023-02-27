  • 17°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 19:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳曾向蔡母報夢　譚家寓所出現飛蛾：覺得係Abby

娛樂 19:09 2023/02/27

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。

而死者蔡天鳳的前家翁、前夫和前大伯被控謀殺，而前家姑被控妨礙司法公正，他們在今日（2月27日）首次提堂，案件至5月8日再訊。

Abby生前的好友前英皇前歌手、清洪契仔周英杰（現名清晞誦）接受傳受訪時稱，Abby失蹤後，她的丈夫「譚仔太子爺」Chris以為太太被綁架，可是意想不到已經遇害。

周英杰回憶說︰「失蹤初時我哋唔知，到Chris之後話畀我知，亦同我講唔好畀咁多人知，因為初頭仲以為係綁架，怕萬一洩漏出去會影響Abby安全。」

【蔡天鳳碎屍案】為方媛好友Abby慘死難過　郭富城致哀：祈求安息

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Abby向蔡母報夢

周英杰表示已慰問蔡家及夫Chris，並透露Abby曾向蔡母報夢：「有一晚，Abby媽媽話Abby報夢俾佢，話佢喺一個地方，有好多狗吠同馬騮，喺大埔。」而大埔龍尾村的一個村屋單位，就是Abby前家翁租下來碎屍的地方，事後警方該處搜出Abby殘肢。

他指Abby媽媽從來未去過大埔：「但係佢發咗咁樣嘅夢，之後都有同警方講，而警方亦搵到個地方。」

另外，周英杰稱Chris向他表示九龍塘寓所從沒飛蛾，但昨晚卻出現一隻飛蛾並整晚沒有飛走：「佢（Chris）覺得係Abby。」

最新影片推介：龔嘉欣專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢
今日 11:55
【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
今日 11:45
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光　 為骨場「紅牌」曾被包養
今日 11:33
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光　 為骨場「紅牌」曾被包養

你可能感興趣

【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢
今日 11:55
【蔡天鳳碎屍案】Abby前夫借意接近譚仔太子爺　陪做物理治療誘賭錢
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
今日 11:45
【蔡天鳳碎屍案】譚仔太子與蔡天鳳媽媽情同母子　「五姐」借網民留言吐喪女心聲
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光　 為骨場「紅牌」曾被包養
今日 11:33
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳前家翁情婦背景曝光　 為骨場「紅牌」曾被包養
蔡天鳳 娛樂人物職業 網絡熱話

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
18:20 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】消息：警方於龍尾村單位一湯煲　尋回死者蔡天鳳頭顱
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
15:57 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】殯儀從業員拆解　遺體不完整下3個殯儀方式
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女
13:31 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】丈夫承諾照顧亡妻4名子女　老爺「五哥」視Abby如親生女