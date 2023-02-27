【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳曾向蔡母報夢 譚家寓所出現飛蛾：覺得係Abby
娛樂 19:09 2023/02/27
28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。
而死者蔡天鳳的前家翁、前夫和前大伯被控謀殺，而前家姑被控妨礙司法公正，他們在今日（2月27日）首次提堂，案件至5月8日再訊。
Abby生前的好友前英皇前歌手、清洪契仔周英杰（現名清晞誦）接受傳受訪時稱，Abby失蹤後，她的丈夫「譚仔太子爺」Chris以為太太被綁架，可是意想不到已經遇害。
周英杰回憶說︰「失蹤初時我哋唔知，到Chris之後話畀我知，亦同我講唔好畀咁多人知，因為初頭仲以為係綁架，怕萬一洩漏出去會影響Abby安全。」
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Abby向蔡母報夢
周英杰表示已慰問蔡家及夫Chris，並透露Abby曾向蔡母報夢：「有一晚，Abby媽媽話Abby報夢俾佢，話佢喺一個地方，有好多狗吠同馬騮，喺大埔。」而大埔龍尾村的一個村屋單位，就是Abby前家翁租下來碎屍的地方，事後警方該處搜出Abby殘肢。
他指Abby媽媽從來未去過大埔：「但係佢發咗咁樣嘅夢，之後都有同警方講，而警方亦搵到個地方。」
另外，周英杰稱Chris向他表示九龍塘寓所從沒飛蛾，但昨晚卻出現一隻飛蛾並整晚沒有飛走：「佢（Chris）覺得係Abby。」
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撰文 : TOPick柴犬出動