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【杞人憂天】男子雙手突然發紫憂心臟病　醫生處方「3個字」秒速醫好

健康 12:13 2023/03/03

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

外國一名男子雙手發紫，立即到急症室救診。

見到身體有變化而盡早求醫是好事，但也要先排除一切令人尷尬的成因。外國一名男子有日突然發現自己雙手變紫色，十分擔心自己患上什麼危疾，便立即跑去急症室救診。醫生見狀也大為擔心，為男子做了多項深入檢查也沒有結論。怎知，久經查問下才驚揭原來是該名男子擺大烏龍，令醫生十分無奈，並在處方紙上寫下3個大字，便秒速「醫好了」發紫的雙手。

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綜合外國媒體報導，事件發生在巴拉圭，該名醫生名Ale Ginzo，他事後把這件令人哭笑不得的趣事放上網分享。Ginzo明言該名年輕的男子沒有任何潛在的疾病史紀錄，

檢查生命體徵﹑聽心跳﹑尋找風濕病史，一切正常。

根據經驗，Ginzo認為手足發紫有可能是由肺部或心臟疾病而引起，也可能是感染了病毒病。醫生們也擔心是高凝血酶原血症（hyperprothrombinemia）而引起血栓的問題。

Ginzo為男子做了一切可做的檢查，

儘管生命體徵穩並且沒有其他疾病，但他雙手的顏色並沒有改善。

看著發紫的雙手，男子更擔心地認為自己正在慢慢的死去。Ginzo最後開始問起男子的生活習慣。經過深入追問下，醫生們終於知道「始作俑者」是因為一條新買的牛仔褲，

他用酒精清洗了雙手，然後將它們放在新牛仔褲上。結果，雙手便發紫了。

最後，Ginzo為男子總結了一個最終的治療方案，便是「去洗手」。

原來這類「大頭蝦」的事並不鮮見，有網友在帖文下方留言自己的故事，「類似的事情也發生在我身上，有一天我的臉都黃了，我去看醫生，醫生讓我洗臉。」

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責任編輯︰陳珈希

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