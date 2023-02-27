【蔡天鳳碎屍案】聽到「青紅蘿蔔湯」即感不安？　催眠治療師拆解3個徵狀要尋求協助

▲ 28歲名媛蔡天鳳碎屍案震撼全城。

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）碎屍案震撼全城。隨著警方交代更多案情細節，不少市民都在網上平台公開討論案件，其中「烹屍」情節令人不寒而慄，有網民更表示只要聽到「青紅蘿蔔」、「煲湯」等關鍵字眼，即感到不安。究竟這些徵狀是反映甚麼情緒問題？又應如何疏導以致紓緩這些情緒？註冊催眠治療師Tim Sir林雲峯接受TOPick訪問逐一拆解，倘若出現3個徵狀，便需要尋求專業人士協助。

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1. 有網民表示聽到「青紅蘿蔔」就不安，甚至以後不想喝這類湯，請問為何會這樣？

Tim Sir：當我們遇到一些創傷事件時，縱然並非親身經歷，透過媒體見到發生那麼大件事，其實我們很容易和一些相近似的東西產生連結。

但是這些不安情緒，其實屬於正常，隨著時間和合適疏導，基本上就會慢慢消失，我們最擔心是它會演變成創傷後遺症。

2. 甚麼症狀顯示自己已深受影響？

Tim Sir：如果當日子慢慢過去，甚至乎可能超過一個月，而新聞對你的焦慮不安程度不只沒有減退，還好像增加中，就要小心。以下是3個情況需要小心：

第一，一些入侵性想法，包括發噩夢、閃現一些新聞片段、內容，甚至乎是一些自行幻想出來的相關情節；

第二就是迴避行為。我們因為不想回想、經歷，或者去感受這種感覺，開始逃避一些有機會產生連結的人及事物。就好像過了1、2個月，不單只見到青紅蘿蔔就害怕，甚至乎可能一見到煲都仍會回想起。從此以後，會避免紅蘿蔔和煲，甚至可能連湯也不想喝，這就是典型迴避行為；

第三是抱有負面認知和情緒。人突然間會很易生氣、暴躁，情緒容易低落，而自己也不知原因。

如果有以上3種情況就要小心，需尋求專業人士傾訴，甚至去尋求臨床心理學家，或精神科醫生接受診斷。

3. 如果這些情緒無法疏導，最嚴重可以出現甚麼後果？

Tim Sir：如果無法紓緩這些徵狀，例如突然之間發很多噩夢、感到不安，其實這些徵狀會持續加劇，甚至乎人的感受會開始變得麻木，喪失情感，對許多事情會失去興趣，開始完全孤立自己，社交也會退縮。

有部分人為減輕徵狀，甚至乎可能會酗酒、濫藥，如果真的出現這些情緒，一定要及早處理，否則就會嚴重影響生活。

4. 如何紓緩這些情緒問題？

Tim Sir：第一，如果自己很敏感、容易緊張，或會出現一些情緒問題，感到自己不太能撐下去，第一時間就是不要再看相關新聞，完全放下它，讓心靈得到休息。

但如果真的影響生活，第二步可以去尋找輔導員，或者進行一些催眠治療，由催眠治療師安排去做一些放鬆練習，也可尋求社工協助。

倘若仍未能改善，就要尋找臨床心理學家，以及精神科醫生做診斷，必要時需接受心理治療及藥物治療。

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責任編輯：陳昊淋