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【廉政狙擊劇透】第7集劇情預告　韋繼明恨卓以凡包庇卓日升

娛樂 08:21 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第6集劇情講到韋繼明發現莊慕雪被淩虐得不似人形，心痛不已。

第7集（28/2）

屠敏向卓以凡親手奉上卓日升侵犯莊慕雪的證據，卓以凡認為一切都是Jackie教唆卓日升，故命令人對付Jackie。

屠敏以陳世邦捲入賣淫事件為由，召開記者會宣佈脫離母子關係，以及免除他在昭強集團的一切職務，陳世邦發難，黎曉山為追捕陳世邦受傷入院，洛子峰的母親倪寶群殷勤探望，為洛子峰和黎曉山拉近距離。

洛子峰懷疑屠敏並非其真實姓名，認為她身份特殊，故決定讬私家偵探深入調查。

風華歌廳常客洪伯伯猝世，方家晴黯然神傷，感受到身邊人一個個離開，怕終有一天會失去洛子峰、韋繼明、卓以凡三位好友，三人安慰方家晴，向她承諾會盡最大努力保護大家的友誼。

韋繼明要求把侵犯莊慕雪的卓日升繩之于法，卓以凡卻想說服韋繼明收下巨額支票，作為對莊慕雪的補償，韋繼明痛恨卓以凡包庇卓日升，不分黑白，激動之下向他揮拳。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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