【增高湯水】孩子春天長高速度比冬天快近3倍　中醫推介2款健脾養腎增高湯

▲ 春天是小朋友長高的黃金期，爸媽可以煲健脾養腎增高湯給小朋友飲用。

春天萬物生長，包括小朋友們。英國就有研究證實，兒童在春天長高的速度，比冬天快將近3倍，主因是春天日照充足，加上小朋友運動量增加，刺激生長激素的分泌。家長大可把握小朋友長高的黃金期，由食療入手，參考註冊中醫梁尹倩推介了2款有助發育增高湯水！

長高與腎和脾有關

註冊中醫梁尹倩（Cinci）在facebook專頁「CheckCheckCin」曾分享了兒童增高湯水，梁尹倩醫師指出兒童身高受先天和後天多種因素影響，建議均衡飲食，從多種類食物汲取不同營養。中醫理論認為長高與腎和脾有關，「腎為先天之本」、「腎主骨生髓」，腎氣充足，則骨骼生長迅速。而「脾為後天之本」、「脾為氣血生化之源」，吸收好自然有助長高。

養好小孩的脾胃功能，有助吸收食物中的營養，以助長高，平日可適量食用有健脾胃功效的食物，例如淮山、白扁豆、薏米、蓮子、番薯、薯仔等；少吃容易損傷脾胃功能的生冷食物。

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腎氣與生長發育有著密切關係，熬夜傷腎，所以要早睡。平日亦不妨適量食用有補腎功效的食物，例如黑芝麻、黑木耳、黑豆、烏雞，以及果仁類如核桃、花生、開心果、栗子等。

如果小朋友較同齡小朋友矮小，宜諮詢醫師辨證論治，注意日常飲食，充足睡眠及適量運動都不可或缺。以下2款是健脾養腎長高湯︰

1. 淮山粟米牛蒡鷓鴣湯

功效︰健脾養腎，強筋骨，有助兒童發育長高。

材料︰新鮮淮山1根、粟米1根、牛蒡1根、核桃3枚、腰果30克、栗子80克、鷓鴣1隻、夕即沖米水粉1包

做法︰

1. 材料洗淨備用，鮮淮山去皮切大塊；粟米去皮切段；牛蒡用刀或揉成團的錫紙把外皮刮走後切段；栗子去殼去衣；鷓鴣汆水備用。

2. 鍋內加入2500毫升水，加入所有材料，武火煮至水滾，改文火煮1.5小時， 調入適量鹽即可。

2. 紅蘿蔔粟米黑豆栗子湯

功效︰補益滋潤，健脾養胃。

材料︰新鮮淮山一根、紅蘿蔔1根、粟米1根、花生30克、黑豆30克、栗子80克、蜜棗2枚

做法︰

1. 所有材料洗淨，鮮淮山、紅蘿蔔、粟米去皮切塊備用，栗子剝殼。

2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。

內容獲「CheckCheckCin」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕