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【疫苗接種】83歲男子接種科興5日後心臟病離世　未能確立與疫苗因果關係

社會 20:42 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

(資料圖片)

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會公布，一宗死亡個案涉及一名83歲男子，他於2022年5月接種第一劑科興疫苗5日後離世。初步解剖發現為缺血性心臟病。根據全面解剖報告，解剖所顯示的死亡原因看來是急性心肌炎。經調查後並未能發現導致個案急性心肌炎的成因，基於現有資料，專家委員會認為未能確立死亡個案和疫苗接種有因果關係。

委員會表示，截至2月26日，本港市民合共接種了約2 070萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約690萬名。同期，衞生署共接獲8 102宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量0.04%），當中包括120宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量的0.0006%）。

至今，專家委員會已評估該120宗死亡個案並總結117宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，兩宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係（註），初步認為一宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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責任編輯：陳展棋


 

 

 

 

 

 

 

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