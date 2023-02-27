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【病從口入】女病人服銀產品十年皮膚變色　衞生署呼籲市民忌仿效

社會 21:21 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

（政府新聞處圖片）

衞生署今日（27日）呼籲市民切勿購買或服用一款含「膠質銀」的產品，若服用後感到不適，特別是出現皮膚變色，應立刻求醫。

衞生署2月24日接獲醫管局通報一宗銀中毒個案，涉及一名66歲女病人，她曾服用一款名為「LIVING 膠性銀」的產品，及後指甲床變為灰藍色。

根據醫管局的資料，病人因出現記憶力衰減徵狀而被轉介到聯合醫院專科門診跟進。

初步調查顯示，病人由一間位於太子的供應商購入此含有「膠質銀」的產品，並已使用該產品逾十年，包括內服及外用於眼角和手指。她的血液樣本被發現銀含量高於參考水平，醫管局的化驗結果亦顯示此產品含有銀。醫管局對病人的診斷為銀中毒及銀質沉着症。

衞生署接獲通報後已立即展開流行病學調查，調查仍在進行中。

銀在人體沒有已知功效，亦非人體所需的營養素。長期攝取「膠質銀」可引致銀中毒，令皮膚永久性地變成灰藍色。身體亦可能出現其他病徵，包括貧血症、骨髓細胞減少、肝功能異常和神經功能缺損。

香港現時沒有註冊藥劑製品的有效成分包含「膠質銀」。目前沒有科學實證支持內服「膠質銀」以治療任何特定疾病或狀況。

由於服用含「膠質銀」的產品有潛在風險，內服「膠質銀」對身體是否有益處亦欠缺科學實證，因此市民不應服用含「膠質銀」的產品。

​衞生署已設立熱線電話（2961 8949）供市民查詢，熱線由明日（28日）起上午9時至下午5時運作。

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記者：陳梓蔚

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