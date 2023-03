【MONEY】Anson Lo歷暈倒後更注意健康　積極儲蓄：希望家人生活無憂

▲ 盧瀚霆(Anson Lo)推出新歌《MONEY》,並接受TOPick專訪。

「Money money money money money money It’s the name of the game」,相隔9個月,MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)再帶來跳唱快歌《MONEY》,教主接受TOPick專訪時, 指想藉這首開心、具派對感的歌曲新歌,講述金錢不是萬能。

教主瓣數多多,相信他在2023年最需要投資的就是「自己的健康」,畢竟這也是用再多的金錢也不能買回來的。

教主:「貧抑或富,也可以開心」

《MONEY》是教主在今年的頭炮派台歌,當中承載著他在近年的一個看法:「是我在這一、兩年中學到的!當入行時間愈長,壓力隨之也愈來愈大,我發覺原來壓力是不能用金錢來衝量的,休息、健康也不能買回來,想帶出人活到自己的開心才是最重要。教主強調自己不是比以往變得不快樂,「貧抑或富,也可以開心。」

回想起教主在參加《全民造星》前,任職跳舞導師時曾只得1400元月薪,他就覺得當時的快樂是看著學生由不懂得跳舞至成功學會。

現時的他坦言:「可以令到我的家人更加沒有那麼擔心自己,我看到我的家人對我感自豪,那種快樂、滿足感是更大。我看著我的父母被我照顧得很好,那份滿足感是比以往大。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

「露全額」成一大亮點

在《MONEY》MV中,大家可以欣賞到教主百變的造型,以及華麗的場景,實在令人目不暇給。教主笑說自己最喜歡自己身穿藍色西裝的跳舞場口,他解釋:「喜歡當中的夾萬佈景。那個夾萬佈景是我心目中很想要的,當時我一開始便表示想要在夾萬景前跳舞。於是導演阿權就砌了一個比較vintage、很有質感、有石頭感覺的夾萬給我。」

提起MV中的造型,亮點就要數到他在MV中「露全額」,過往他在《調教你MIRROR》中曾罕有地露出額頭,當時他的瀏海被化妝師撥開,他更說:「侵犯咗私隱呀!」

▲ 《調教你MIRROR》(節目截圖)

是次在MV中來一次「大解放」,他解釋:「我在這一、兩年,其實我在髮型上都有很多不同的。初出道時,不時也是平蔭髮型,但近年就多了不同分界的造型,我對自己的額頭愈來愈有自信,所以就趁2023第一首正式派台歌,想著不如給大家一些驚喜,不想只是在曲風、編曲上有驚喜,也想在造型、髮型上同樣為大家帶來驚喜!」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大爆兒時回憶

教主解說指《MONEY》MV中出現的風車,正是MV內的銀行家所珍而重之的物件,他在小時候被欺負,心愛的風車也被摧毀,他就將風車好好維修並保存在夾萬內。

對於教主自己而言,最珍貴的是兒時回憶、與父母相處的回憶,他稱:「在3歲至9歲時,媽媽只要覺得我是乖巧的話,就會買小巴士給我作獎勵,在每星期也會買3、4架小巴士給我,讓我放進大巴士玩具內。如果現時再看到那件巴士玩具,我會很激動,而且這也是我與媽媽之間的回憶。」

另外,教主指自家中有一部從小至大陪伴著自己的鋼琴,也有一直養魚,通通也成了珍貴的回憶。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

享用教母牌湯水 乖乖聽醫生吩咐

早前,教主在宣傳活動結束突然暈倒,這確實也成了一個重大的警號,提醒他需重整自己的營養攝取、休息時間。

他感恩地說:「尤其是媽媽是很擔心我的健康狀況,在這個星期,就算我在深夜才回家,桌上也一定有保溫壺、兩大湯碗的份量,媽媽想我好好補身,健康也真的很重要,我會聽媽媽的話、多喝湯。」

他承認自己的飲食不夠均衡、不定時,其中一大「出錯位」就是吃得過份清淡,「上一次到醫院見醫生時,醫生就跟我說,其實也不用吃得太清淡,不用每一次也那麼健康、吃得太清。醫生指我不停吃太清淡的食物、飲食不定時,再加上開工前經常忘記進食,那天是因為沒有進食、喝水,所以才令身體支持不住。」

以往的教主是可以承受得到身體上的不適,醫生則向他說:「這是累積下來的,終有一天會令身體出現問題,暈倒是一個警號,需要多加留意。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不想令大家擔心...

教主說:「如果我尚未去到真的受不了的時間,我也不想讓人知道,又或者我不想大家擔心,不是真的要離開的話,我也不想離開」,這正如他在上星期出席活動的情況,他指在當刻未達至天旋地轉至最強的程度,也不會想在後台休息。

他當日之所以「死撐」下去,也是不想令人失望:「上一次是12子一同出席活動,我覺得不要自己『無啦啦』離去,好像失去了意義。」

明白健康身體是珍貴的,他現時會強逼自己一定需要進食、喝大量的水,他笑稱:「喝水變成我在每天頭號要做的事。身邊的所有工作人員都拿著一枝水,當我在休息時,他們就會遞給我喝。」

照顧家人

當擁有健康的身體,才可好好照顧家人,這無疑是負責任的表現。向來孝順的教主選擇落力儲蓄:「我想讓家人擁有更好的生活質素,養好家人是現時努力工作的一個很大的推動力。我希望他們可以生活無憂、在比較大的地方居住、不用在太大壓力之下『想食咩就食咩』。」

他提到喜見家人因他而擁有自豪感、滿足感,他稱:「他們看到我現時在做的事,是我真的做得開心,看到有很多人支持自己的兒子,他們有很安穩的感覺。我看到他們有這樣的心情,也感到開心。」

▲ 教主想為家人帶來更好的生活。(IG圖片)

增肥是難事?

工作相當忙碌的教主,明顯日漸消瘦,他解釋自己最近變瘦的原因:「我真的很少做Gym,又沒有強逼自己一天吃5餐。我是瘦底的人,吃3餐也是會瘦,我是需要吃5餐,再不停地喝Protein Shake,才可以增肥,這一些說話好像是很難聽,但如果是想『練大隻』的男生而言,是很辛苦的,每一個人也各有難處吧!」

現時依然維持著27吋腰的他,表示與最瘦時期的腰圍相同,他語帶輕鬆地說:「最肥時也是30吋腰,只是相差3吋而且,也不是很多。大家認為我是所謂『大隻』的時期,也是30吋腰,也真的不是相差太遠。」

▲ 教主大騷麒麟臂,迷倒一眾神徒。(IG圖片)

#AnsonLoMoneyChallenge

相當寵粉的教主,推出新歌之餘,也在Instagram上發起「#AnsonLoMoneyChallenge」,神徒們可在Reels(連續短片)中與教主一起跳舞,教主分享道:「是有互動性的舞步,我指著你時,你就跳舞,我覺得這是有有趣、搞笑的,與大家一起互動的小片段。」

那麼如神徒「露全額」跳舞的話,又會否有加分的機會呢? 教主認為也不用特意地展露額頭:「沒有壓力的,大家玩得開心的話,我已經感到很開心。大家看到我在片段中跳得很正經,大家也不用依完全地照著做,對著我『Money money money』,我也覺得是很cute。」

記者:陳淑霖

