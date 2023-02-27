【派機票】國泰8萬機票下月送7東南亞國家　港人免費機票７月派發

▲ 港府已推出「你好，香港」全球宣傳推廣。（資料圖片）

政府早前已啟動全球宣傳推廣「你好，香港！」（Hello Hong Kong），機管局將透過4間本地航空公司，向旅客派發70萬張機票。國泰航空今日（27日）公布最新安排，首批8萬張機票將在３月分階段在7個東南亞國家送出，參加者要登記成為國泰會員，並答對3條問題，即有機會獲得來回香港機票。

國泰航空表示，首批在月3月1日、2日及3日，在泰國、新加坡及菲律賓舉行送機票活動，各地獲發的機票數量不一，泰國有17,400張、新加坡12,500張、菲律賓獲最多20,400張。之後第二批在3月15日至18日開始，分批在印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨，派發11,510張、7,000、8,800張及2,390張。7個東南亞國家合共派發8萬張來回機票。

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參加者必須為年滿18歲或以上，在活動指定日子期間，到國泰航空網站免費登記成為國泰會員，登入活動網站，並正確回答3條問題，每人限提交一次，最先答中問題的參加者，即有機會獲得免費來回香港機票，得獎結果按活動地區，由3月17日至4月5日陸續公布，得獎者會收到確認電郵。機票有效期9個月，最少逗留香港2日，最多7日，旅客要自付機場稅及燃油附加費，亦不享有升級座位。

機管局贊助的免費機票，除了約50萬張向本港主要旅客市場派發，另預留給港人及大灣區旅客各8萬張，合共約70萬張。按計劃預計7月向港人派發，其他市場下月將率先送出。

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責任編輯：吳雋妍