【放寬防疫】日韓3月1日起撤「限航令」　業界料人手局限增加航班數量

▲ 日本取消限航令，本港業界冀增加航班，令票價回落。（資料圖片）

日本及韓國將在3月1日起撤銷對本港航班增幅的限制，有本地旅行社對新措施表示歡迎，指可確保已出售及正在出售的機位不會被取消。不過業界指，不過無論本地及全球航空業面對人手短缺，日本機場接待能力未完全回復，業界預計今年較難加開大量航班，意味往來日本的機票價格未必大幅回落，不過日本機票價格已由較疫情前加價最高4成，回落至貴1成。

日本當局去年12月底開始限制由香港出發載客航班的增幅，港府昨表示，得悉日本當局3月1日起撤銷相關限制；而韓國當局由今年1月10日起至2月底亦對香港客運航班實施限制，港府亦得悉韓國當局將如期於3月1日起撤銷相關的限制；港府相信可為旅客帶來更大便利，有助加快香港航空業復常。

國泰4、5月日本航班量稍回升

國泰航空表示歡迎有關措施， 4月及5月分別每周運營83班及94班前往日本航班，較3月每周72班有所增加。而HK Express表示，會密切留意市況以調整航班數量。

業界料航空業人手限制加機數量 票價短期內未必回落

縱橫遊執行董事袁振寧表示，新措施下，已購買4月或以後飛往當地機票的旅客，不用擔心會被突然取消機位，但航空公司會否加開日本航次，則要視乎本港及日本飛機的運力、人手的接待能力，「畢竟香港甚至全球嘅旅遊業、航空業從業員好多已經轉咗行，要恢復都要一段時間」。

袁振寧預計，今年內兩地航空運力回復至疫情前水平，即一日飛20班東京、香港快運飛日本13個航點，機會較微，在供應緊張情況下，加上港人外遊需求大，航空公司亦未必會調低機票價格，他估計港人今年仍要捱貴機票。不過他指，飛日本機票價格的加幅已較當地最初通關時回落，「國泰4月嘅價格比疫情前只增加1成至1成半，最高時要加3至4成。」

東瀛遊認為新政策對本地旅行社幫助有限，該公司執行董事禤國全指，最初日本限制由香港出發的載客航班的數量，其中一個原因是當地機場人手不足，難以接待龐大旅客量，當地機場或地接人手仍然緊拙，本地航空公司亦難加開大量航班，旅行社亦難以大幅度加團。

內地客料湧至日本旅遊 酒店價格或搶高

由於日本放寬內地旅客入境條件，料大量內地客將到日本旅遊，有業界相信，當地酒店房價及地接費用都會搶高，因此即使機票價格有機會回落，但團費或旅費仍有加價壓力。

記者：陳麗娜

