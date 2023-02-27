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熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言
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【蔡天鳳碎屍案】大埔龍尾村對案件存心理陰影　紅十字會接少量求助個案【附求助熱線】

社會 22:00 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

涉案位於大埔龍尾村的單位。(資料圖片)

28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)遭殺害碎屍烹屍案，涉事在大埔龍尾村的村屋單位現場仍被警方封鎖，並有警員駐守。今日(27日)紅十字會主動聯絡村代表，表示如村民對案件感到不安或需要心理支援，可致電聯絡紅十字會。香港紅十字會表示，今日傍晚6時，已接獲少量村民來電預約服務。

香港紅十字會Shall We Talk心理支援服務
熱線：5164 5040（可於辦公時間星期一至五：上午10:00至下午6:00內直接來電預約服務）
Whatsapp: 5164 5040（發短訊以預約服務）
Telegram: @hkrcshallwetalk（發短訊以預約服務）
網上登記：http://link.redcross.org.hk/pssreservation

案件發生後，警方連日拘捕蔡天鳳前夫一家四口及前家翁的情婦，其中前夫一家四口已分別被落案起訴謀殺及妨礙司法公正罪，今日已提堂，前家翁的情婦則正被扣查。

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責任編輯：蘇文軒

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罪案 村屋 蔡天鳳 紅十字會

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