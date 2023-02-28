【小一學額】7小學提早轉「小班」多屬名校　單計油尖旺減百個小一學額料更爭崩頭

▲ 教育局日前通知7間小學將提早於明年9月加入小班教學行列，包括多間油尖旺熱門小學。（資料圖片）

為進一步推行公營小學小班教學，教育局將提早安排其中3個校網的7間小學，於明年9月加入小班教學行列。本報翻查發現，大部分受影響小學均是備受家長歡迎的熱門小學，推算大校每年或少收25至30人，單是油尖旺區31校網，將減少100小一學額。有校長明言屆時會用盡「叩門位」，以減低對報讀該校的學生家長影響。

教育局近日證實，除早前已安排於2023/24及2024/25學年新推行小班教學的31間小學外，將進一步安排油尖旺區（31學校網）、九龍城區（35學校網）及元朗區（73學校網）內，仍未實施小班教學的7間公營小學，於2024/25學年加入小班教學行列，即每班派位名額會減少5人，由30人減至25人，令全港實施小班教學的小學比率提升至9成以上，提早1年達到施政報告訂立的目標。

涉兩間油天、黃埔宣道等地區名校 校長：家長難免失望

翻查上述校網目前仍是行「大班」的7間小學，大部分在本年度小一自行派位也出現「超收」，包括油麻地天主教小學、油麻地天主教小學（海泓道） 、德信學校、黃埔宣道小學及聖公會靈愛小學等（詳見表）。

當局近日陸續通知相關學校，受影響的海泓道油天校長陳淑儀表示，小班有助促進師生互動，而該校亦會有3個編制外常額教師，因實施小班而在2025/26學年起隔年分批削減，料能夠被退休教師消化，但估計會對報讀兩間油天的家長影響較大。她以現時收盡叩門位，每班小一共有33人，日後收盡也只得27人，即每年5班小一合共少收30人。

「大校」減收生 推算足夠開多2班小一

黃埔宣道小學校長李德衡亦說，小班有助教師更加關注學生學習差異，但近年該校自行階段超額收表逾3倍，現計劃由目前每班收約30人，日後收盡27人，即每年合共少收約15人，難免令家長失望，料家長亦會關注餘下不足1成小學為何尚未實施小班。

現時學界面對縮班殺校潮，津貼小學議會主席胡艷芬指，全網小班教學可以令同校網學校學生人數更平衡，若以每收盡33人減至小班25個學額，5班小一合共少收40人，足夠讓其他推行小班的學校開多2班，相信可以令學校之間的生源競爭緩和。惟她強調小班教學政策並非「綷粹為保住學校」，而是提升教學質素，以及增加學生課堂參與度等。

多間名校未有規劃轉小班 津小議會主席：倡趁移民潮加快全面推小班

此外，不少傳統名校未有轉小班時間表，政府消息人士日前稱學額供應不足的校網較難推小班。胡艷芬指，維持大班的學校都是較受歡迎，但強調不能只為滿足家長，形容經歷過早年的「殺校潮」，留下來的小學校舍或許比較舊，但與學校質素無關，「現在仍然屹立嘅津貼小學都辦得好好」，倡當局趁移民潮、人口下降契機，加快全面推小班，同時盡可能維持學校數目，不應縮班殺校。

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記者：馮琪雅