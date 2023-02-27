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【完善選舉】民建聯憂選舉不公　倡投票站內裝閉路電視　

政治 22:26 2023/02/27

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

民建聯與選管會主席陸啟康法官會面。（民建聯供圖）

民建聯立法會議員及成員今午與選管會主席陸啟康法官會面，就完善本港選舉各項實務安排交換意見，包括建議於所有投票站內安裝閉路電視。

會議上，立法會議員陳勇簡介早前發表的「完善選舉安排倡議書」，包括建議採用全民自動登記制度、設關口投票區方便在內地港人投票、落實電子投票、容許以長者咭核實選民資格，以及簡化選舉申報制度。

民建聯成員祝慶台指，過去不少選舉不公的情況發生在投票站內，故建議在確保投票保密性的情況下，於所有投票站內安裝閉路電視，並讓該些影像記錄可作為選舉呈請的證供之用。

民建聯成員朱麗玲表示，不少選舉活動雖有其他候選人出席，但不全然互相支持，法例卻要求必須取得所有出席人士的支持同意書，不切實際。她又認為，本港投票時間過長，要到翌日中午才能公布所有選舉結果，建議縮短立法會選舉的投票時間。

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責任編輯：趙居逸

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