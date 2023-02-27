《廉政狙擊》開播收視報捷　高海寧《吃貨橫掃曼谷》派福利吸引106萬觀眾

▲ 《吃貨橫掃曼谷》

TVB公布上周（20日至26日）收視，據TVB所指，以CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台在黃金時段節目收視全線上升，當中《東張西望》跨平台直播收視最高23.7點（152萬觀眾），升0.2點，再度高踞收視榜首。

至於另一皇牌《愛·回家之開心速遞》最高收視23.2點（149萬觀眾），升1.7點劇集升幅最高；《新四十二章》最高收視22.3點（144萬觀眾），升0.9點；上周首播的《廉政狙擊》最高收視20.8點（134萬觀眾），升1.6點。

▲ 《廉政狙擊》

《吃貨橫掃曼谷》收視不俗

綜藝節目芳面，由高海寧、彭慧中、陳星妤及林澄光主持的新節目《吃貨橫掃曼谷》，首周開播成績不俗，最高收視16.4點（106萬觀眾），升2.6點；由魔術師甄澤權、馮盈盈及何依婷主持的《魔法伽利略》，最高收視13點（84萬觀眾），升0.8點。

昨晚（2月26日）播出的《中年好聲音》，請來譚詠麟擔任評審，參賽者分別以他的金曲作賽，最高收視23.5點（151萬觀眾）；《香港飯局》最高收視14.3點（92萬觀眾）。周六晚播映由甄子丹主演電影《葉問3》最高收視16.6點（107萬觀眾）。

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