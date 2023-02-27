【香港演藝博覽會】首屆演藝博覽會料明年10月上演　雲集頂尖藝術家文體旅局赴韓取經

▲ 城市當代舞蹈團，在首爾呈獻香港編舞陳偉洛的作品。（圖片由城市當代舞蹈團提供）

作為中外文化藝術交流中心重點項目，第1屆「香港演藝博覽會」預計於2024年10月中舉行，為期大約一星期，來自香港本地、亞洲區內，以至全球各地的頂尖藝術家將會聚首一堂，在港九新界大小表演場地，密集式呈獻一連串精采節目，讓香港市民及海外旅客欣賞一流水平的話劇、舞蹈、音樂及戲曲等演出。

文化體育及旅遊局聯同香港藝術發展局全力展開籌備工作，局方代表亦已先後前往南韓首爾、加拿大及日本橫濱等地考察，拜會當地文化藝術機構，商討有關「博覽會」的合作事宜。

財政司司長陳茂波去年宣布撥款4,200萬元首辦香港演藝博覽會，凝聚中港兩地及世界各地知名藝術家在港交流，當時判斷籌備工作應該不受疫情影響，可在2023年底舉辦，然而經過仔細研究，最終將舉辦時間修訂為2024年第四季，預計10月中才可實現。

▲ 文體旅局副秘書長郭黃穎琦（右六）到訪首爾，支持香港藝術家。 余展豪攝

博覽會的具體統籌由文體旅局負責，副秘書長郭黃穎琦早前亦為此出訪南韓首爾，出席首爾表演藝術博覽會（Performing Arts Market in Seoul, PAMS），向這個亞洲區其中一個歷史最為悠久的表演藝術盛會取經，並先後與韓國文化體育觀光部文化政策局、韓國國際文化交流振興院及韓國文化產業振興院代表會面，介紹全新成立文體旅局的使命及目標，並就博覽會等港韓兩地文化交流工作加強溝通。

文化交流 配合十四五規劃綱要

郭黃穎琦在首爾接受本報專訪時指出，文體旅局成立不久，已經陸續開展多項文化藝術發展工作，全力配合國家《十四五規劃綱要》有關「加強對外文化交流」的策略，期望香港能在國家支持下發展成為中外文化藝術交流中心。

今次外訪目標有三︰支持前往首爾參與表演藝術博覽會的香港代表、鞏固並加強香港與亞洲地區建立已久的合作網絡，以及為2024年底的博覽會考察學習，「世界上有好多不同的演藝博覽及市場，舉辦方法都有不同，我們要先睇睇別人的做法，譬如藝文設施所在位置，整個物流安排需要考慮好多因素。」

「可以想像，我們會用得到本身好多文化地標，譬如西九文化區及康文署場地，其中的東九文化中心預計2023年逐步開放，當然都希望用到。」除了變成一個可以吸引到海外旅客的盛事，博覽會內包括創作人、製作人、藝術節買手及節目代理等行業代表，均有機會商討藝術合作及商業買賣，全面促進行業發展。

冀百花齊放 助業界建立關係

文體旅局已委託藝發局就博覽會開展具體研究，並提出可行做法，藝發局為此增設一名執行總監，並由康文署前總經理（藝術節及觀眾發展）朱靜嫻出任，甫上任她已經先後到訪加拿大及日本橫濱，出席CINARS國際演出交流會及橫濱國際表演藝術會議（YPAM）。她形容籌辦首屆博覽會時，團隊都希望「貪心一點」，「首先要展示香港文化藝術特色，同時又並非只得香港創作，應該要把握機會睇睇世界在做甚麼，引入外面其他東西，促成香港和區內及海外創作人去做合作項目。」除了上演精采節目，也重視創造交流平台，協助業界建立關係。

▲ 橫濱國際表演藝術會議將全球優秀演出帶到日本。 余展豪攝

朱靜嫻期望，大小規模及各種類型的藝團和藝術家都能參與其中，「盡量做到百花齊放，海外團隊來港演出，香港代表又有節目」，屆時港九新界多個場地同一時間都有活動，觀眾可以視乎自身興趣去選擇。

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■特約記者 余展豪（首爾、橫濱直擊）