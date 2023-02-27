【香港演藝博覽會】藝團先闖日韓連繫外地同業　促進疫後跨地交流

▲ 不加鎖舞踊館兩位年輕總監李偉能（左）和李漢廷（中），積極連結區內藝術合作夥伴。 余展豪攝

全球文化藝術交流陸續於疫情中復常，香港不少文化藝術團體都努力走上復常之路，其中「不加鎖舞踊館」（Unlock）早在全面通關之前，已經參加首爾表演藝術博覽會（PAMS）及橫濱國際表演藝術會議（YPAM），重新連繫外地同業並積極部署未來合作；而城市當代舞蹈團（CCDC）亦已到訪首爾，並在舞台平台「HOTPOT︰中國篇」中帶來3個風格各異作品，踏出疫後跨地文藝交流一步。

成立於2002年的Unlock為本港其中一個當代舞團，自2009年起成為香港藝術發展局資助團體，積極擴闊舞蹈表演；2022年，舞團迎來重大改組，年輕藝蹈藝術家李偉能接任藝術總監，而擔任藝術總監一職長達20年的王榮祿改任創意總監，主理外展及社區計劃，增設行政總監由年輕製作人李漢廷出任。

分享表演生態 面對問題

甫上任，李偉能和李漢廷已馬不停蹄接連外訪，與各地同業建立聯繫，「要在亞洲區的文化藝術地圖上定出Unlock的位置，找到相應的對口單位，不論是創作、研究，以至是階段性合作，都會更加到位，也更持續。」他們在外訪過程中，認識不少區內表演藝術策劃和製作人，互相分享當地的表演藝術生態和語境，以至面對的問題和方法。

尤其是過去3年受到疫情打擊，製作人和創作人都用上不同藝術製造方式適應持續變動環境，相關交流擴闊了他們對藝術節的想像，並正醞釀一些具實驗性的策劃想法；除了洽談未來一至兩年的合作項目，Unlock於2023年亦已獲邀參與區內不同規模及性質的表演藝術網絡、市場及博覽會，遍及新加坡、泰國、澳洲、台灣、韓國及日本等地，就藝術發展、表演藝術策劃及製作人培訓等作出進一步交流。

同樣率先走出去的還有CCDC，行政總監劉秀群綜合近年觀察，發現跨地域交流出現重大轉向，例如深度合作項目漸漸取代單純節目買賣，「行業夥伴都想尋找自身單位的獨特性，不同單位各自負責一些部分，合力擦出新的火花。」當CCDC籌備11月舉行新一屆「城市當代舞蹈節」（CCDF）時，除了較大型的創作展演，亦有以研究為本的中小型項目，「我們也將目光放在原始和初步概念上，看到了階段性展示和研究成果發表，參與業界也可睇睇他們有何投入和貢獻的空間，觸發更多可能。」



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■特約記者 余展豪（首爾、橫濱直擊）