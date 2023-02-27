【香港演藝博覽會】港有獨特優勢可當橋樑　助國際藝團進軍內地

▲ 上海話劇藝術中心國際交流總監黃佳代期望，香港演藝博覽會可以促進中港文化交流。（余展豪攝）

單就亞洲地區而言，已有包括首爾表演藝術博覽會（PAMS）及橫濱國際表演藝術會議（YPAM）兩大行業旗艦活動，2024年10月中才首辦的「香港演藝博覽會」能否在全球文化藝術版圖上佔一席位？有歐洲及中國內地的製作人及巡演專家不約而同地分析，能夠讓國際團隊有效進軍內地市場的渠道不多，倘若香港可以發揮地理上及政治上優勢，扮演當中橋樑角色，相信「博覽會」將會成為全球業界都不能錯過的盛事。

邀業界代表出席 建立網絡

英國曼徹斯特國際工房（Factory International）巡演主管羅慧欣指出，很多歐洲團體仍然未能打入內地市場，「如果『博覽會』在這方面幫到大家，例如邀請到好多相關業界代表出席，讓行家加深認識及建立網絡，自然就會吸引到一批製作人、藝團經理及創作人來港。」

▲ 全球各地製作人聚首橫濱，加強交流合作。 （余展豪攝）

位於曼徹斯特的全新表演場地國際工房最快2023年年中正式開館，工作之一是負責執行享譽全球的曼徹斯特國際藝術節（Manchester International Festival，MIF），巡演主管團隊不定期到世界各地商討跨國藝術合作，前往英國履新前在西九文化區擔任表演藝術製作人（音樂與戶外）的羅慧欣提到，每次安排外訪行程都有很多考慮因素，包括行程便利等，今次到了首爾之後，她會轉到新加坡跟進在當地上演的合作節目，其他團隊成員就會負責稍後在加拿大舉辦的CINARS國際演出交流會。

上海話劇藝術中心國際交流總監兼ACT上海當代戲劇節節目總監黃佳代表示，「博覽會」這種形式的活動，目前在中國內地都仍然沒有，香港可以好好發揮連結角色，「不僅僅是香港跟海外，而是整個亞洲裏面，當中很多聯絡跟討論都應該很密切的；譬如港澳兩地，以至大灣區、內地業界等也可以更方便來參與。」她坦言，就算中港關係密切，過去對香港的文化藝術發展也不算認識太深，特別是有關中小型藝團及獨立藝術家的情況就認識得特別少，期望「博覽會」可以填補這些空缺。

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■特約記者 余展豪（首爾、橫濱直擊）