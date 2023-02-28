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【復常之路】李家超：明起全面撤銷口罩令　醫院、院舍可要求訪客戴口罩

社會 09:39 2023/02/28

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 毒舌大狀 兒童疫苗 李啟言

李家超：明起全面撤銷口罩令，醫院、院舍可要求訪客戴口罩

行政長官李家超今日（28日）出席行政會議前見記者，宣布由明（3月1日）起全面撤銷口罩令，包括室內外及乘坐公共交通工具上的市民，也不用佩戴口罩；至於在醫院、老人院，機構負責人則可實施行政指令，要求出入訪客戴口罩，以減低風險。他指本港明起全面復常，今年及來年會全面併經濟。

李家超解釋，本港數據顯示疫情已受控，沒反彈跡象，而本港亦已有全面的免疫屏障，及重點人群沒出現爆發，如醫院及老人院；亦沒有出現變異病毒變壞情況，傳統的冬季流感及呼吸道感染高峰期亦出現尾聲，形容風險可控，是合適時機全面取消口罩令。

被問到早前延長口罩令是至3月8日，為何會提早撤銷口罩令，李回應指，任何決定是以實際情況，以本港利益為依歸，又提到2個月前已指會積極留意數據及積極考慮，故認為明天是最適當；認為明起全面復常後，不同盛事及國際活動會回歸，社會會更加活起來、熱起來。

至於隔離設施用途，李家超指，副財政司司長正考慮不同處理方法，包括保存或有其他用途。禁蒙面法方面，李家超強調是兩件事，現階段不會處理。但會適時檢討。

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記者：吳卓峰

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