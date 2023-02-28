【復常之路】盧寵茂：局部保留口罩令防疫效果不大　料新冠及流感個案會輕微上升

▲ 明起全面取消口罩令 盧寵茂指局部保留口罩令防疫效果不大

港府宣布，口罩令明（3月1日）起全面取消，包括室內外及乘坐公共交通工具均毋須戴口罩，醫院及老人院則可用行政指令要求市民佩戴口罩。醫務衞生局局長盧寵茂表示，局部場所保留口罩令防疫效果不大，及難以執行。他形容港府一直以穩步有序防疫，是次放寬口罩令代表所有社交距離措施結束，香港全面回復正常，期待明天會更好。

盧寵茂解釋，全面取消口罩令是基於疫情持續受控，包括住院、重症都在低位；而季節性流感亦沒上升；醫院、院舍亦沒爆發。盧寵茂預期取消口罩令後，新冠及流感個案會輕微上升，但認為持續期是相對短暫，對醫療影響的風險是可控。

為保護高危群組，港府會透過以行政措施要求市民進入醫療設施必須佩戴口罩，當局亦強烈建議進入院舍的職員及市民佩戴口罩。

䘙生防護中心亦會發出指引，呼籲有呼吸道病徵、長期病患及免疫力差市民，在空氣不流通地方盡量佩戴口罩。

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記者：鄧凱文