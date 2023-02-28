【蔡天鳳碎屍案】生前為哈羅香港國際學校家長 校方發通告：籲學生暫停用電子設備

▲ 蔡天鳳有4名子女，其中一名為哈羅香港國際學校學生，該校已向家長發通告籲學生暫停用電子設備。

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘被殺害後碎屍，震驚全港，死者蔡天鳳的前家翁、前夫和前大伯被控謀殺，而前家姑被控妨礙司法公正，昨日（27日）首次提堂，案件至5月8日再訊。屯門哈羅香港國際學校(HARROW INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG)，昨日向全校家長發信指，蔡天鳳為校內小學部家長，校方向其家人致以深切慰問，並表示會全力支持她的子女。

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蔡天鳳死後遺下4名子女，哈羅香港國際學校的家長信指，蔡天鳳是該校小學部家長，有一名小朋友在該校就讀，形容她是哈羅一份子，校方於26日曾與警方聯絡，並已與低年級的教職員討論如何處理相關新聞消息，而在高年級早會上，校方為蔡天鳳舉行了默哀儀式。

家長信中亦提到，鑑於悲劇消息不斷在新聞中及社交平台中出現，校方已建議學生未來數日停用電子設備，亦已限制小學部學生使用，並建議家長可在電子設備中過濾與案件相關信息。與此同時，校方向其家人表達深切慰問，並會全力支持她的子女，校方亦安排學校輔導員、諮詢團隊等與教職員合作，為蔡的子女及校內其他學生提供協助。

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責任編輯:王明芳