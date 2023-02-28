【蔡天鳳碎屍案】 涉案單位事發前内籠曝光　廚房設雙頭明火煮食爐

▲ 涉案單位事發前内籠曝光，廚房設雙頭明火煮食爐。

名媛碎屍案震撼全城！28歲蔡天鳳不幸慘遭碎屍烹煲，而事發地點大埔龍尾村村屋連日來均被警方封鎖調查，令外界無法一探究竟。不過，昨日(27日)網上卻流傳一段名為「大埔龍尾村Roomtour」的睇樓短片，由於片段的外圍格局與凶案現場相似，疑為有網民早前「睇樓」無意拍下的，令凶宅神秘面紗終被揭開，屋內2廳2房廚廁各1的格局亦全面曝光。

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影片長約1分多鐘，甫進屋內，客飯廳分明，其中一邊設有射燈，屋內牆壁亦已悉數被翻新油漆，2廳均未見有任何傢俱，給人感覺空間感十足。之後，鏡頭再拍攝2房，粉紫色大房完全呈「吉房」狀，另外一粉綠色的細房則配置了高身的木衣櫃。拍片者其後再走入一間鋪滿了藍色磚的廁所內拍攝，只見內裡除了有馬桶、洗手盤及企缸外，還有空出的地方，相信用作放置洗衣機。影片最尾，最受網民關注的廚房亦有曝光，裡面碰巧而灰白色為主調，廚櫃的灶頭上則放置了舊式的2頭明火爐，令人聯想到最近的悲劇，不禁不寒而慄。

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影片曝光後，引來大量網民留言，有網民為業主可惜，明明是一間靚屋，卻變成凶宅；但更多人表示驚嚇，「見到廚房嗰兩個爐，有啲心寒」、「睇完之後嘔」、「廁所係有啲感覺」...

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責任編輯：羅嘉欣