【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳在鏡頭前表露真性情　李丞責太太同為閨蜜團齊慶生

▲ 蔡天鳳真係有好多朋友。

28歲名媛蔡天鳳（Abby）近日慘被殺害後碎屍，事件震驚全港，甚至成為香港以至內地、台灣的熱話。所有認識Abby的家人好友全對她讚不絕口，更形容她如同天使般，故她慘被殺害令人感到痛心。

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真性情表露無遺 分享戰利品

近日Abby的小紅書帳號亦曝光，當中多條短片都是她到海外出席品牌活動的花絮，更有一些名牌開箱片，而貼心的Abby，每次看到有網民留言，她也會逐一回覆。

在帳戶有數條片段是她出席巴黎時裝周時拍下，其中一條在酒店房內見Abby拿著杯麵分享自己在巴黎遇上大罷工，令她未能如願前往莊園，只好更改行程出席LV的男裝騷，並指只能急急買下LV的衣服和手袋出席，期間她更忍不住吃杯麵，真性情表露無遺。

另一條片中，她更自言最愛的品牌為Chanel，之後她逐一分享自己買下該品牌的戰利品，當中包括有多件衣服、手袋，至少有十多件。

另外，Abby從巴黎回港之後繼續分享其戰利品，這次則以衣服為主，還有少量手袋。除了她喜歡的品牌外，她身後還有多個橙色盒子，收穫非常豐富。

▲ Abby分享出席巴黎時裝周的趣事。

Abby說話聲線溫柔

不少網民大讚Abby說話聲線非常溫柔，更有人留言：「說話真溫柔，其實從說話語氣就能感受到一個人的性格，有些女生雖然說話嗲嗲的，但是很有力量和節奏感的，感覺非常精明有主見，這個女生就是特別好說話，平易近人，容易讓人對她得寸進尺，在她的眼裡看誰都是好人，對人不設防的感覺。」

Abby離開突然，其閨蜜方媛亦在網上發文指內心難過得無法言喻，相當痛心，而郭富城及經理人小美亦現身留言，分別留下「祈求安息」及「真的很難過。」

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劉倩婷同為閨蜜

除了方媛外，原來著名玄學家李丞責的太太劉倩婷，同為Abby的閨蜜團之一，劉倩婷去年也有出席Abby的28歲生日會，二人更頭貼頭合照，交情似乎不錯。

有傳媒聯絡劉倩婷，問到二人相識經過，她回覆大讚Abby是年輕潮人慈善家，做善事不遺餘力：「希望她一路好走，她的善良、正能量、品味和甜美笑容將會留在每個朋友心裏，永遠懐念！」

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