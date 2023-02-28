買股票隨時贏電動車？即睇點樣做車主！

投資、買股票，相信大家都不會陌生。有人想在股票市場賺幾千「食豪啲」，有人想賺多一點換靚車；現在有機會俾您贏靚車，經中銀香港買賣股票，即有機會贏取電動車！

完成交易 次數越多 抽獎機會越多

中銀香港近日推出全城矚目的豪華電動車大抽獎，由即日起至2023年4月30日，不論新舊客戶，中銀香港證券客戶只要完成一次指定交易，即可自動參加抽獎，有機會贏取Volvo C40 Recharge P6 Pure Electric Crossover一部（價值高達687,300港元）。無需額外登記，簡單交易即可獲得一次抽獎機會，真正「愈Trade愈有機」！¹

成功開證券賬戶，享3個月買賣免佣優惠

中銀香港在產品和服務上一直屢創新猷，緊貼市場發展，協助客戶輕鬆以一部手機開始投資理財，例如在證券服務方面先後推出月供股票計劃和「NotALot碎股易」服務，後者讓客戶可以最低僅買1股股票，不再受制於1手股份買賣限制，大幅降低入場門檻。此外，中銀香港去年又於手機銀行推出「PickAStock揀股易」服務，為客戶提供「形態分析」、「綜合評分」及「個股技術面分析」等資訊，助客戶部署時更得心應手。

為使客戶能以更低的成本創造回報，除上述抽獎以外，客戶於推廣期內（即日至3月31日）成功開立中銀香港證券賬戶，除可享有首3個月港股、A股及美股買賣免佣優惠外，若於4月30日前成功開戶並完成1次指定交易更可獲得Pacific Coffee咖啡禮券2張（總值50港元）²。如果你「無啡不歡」，就不要錯過如此精彩的優惠，立即瀏覽該行網頁 https://bit.ly/3YVP9Jv 了解更多！

投資涉及風險。優惠受條款約束。

1 豪華電動車大抽獎名額一名。抽獎結果將於2023年7月31日或之前公布。

2 領取通知將於2023年10月31日或之前經SMS/ email通知。

（特約）