【反毒品行動】警方荃灣掃毒拘12人　檢獲海洛英、藍精靈

▲ 警方昨日（27日）進行反毒品行動，突擊搜查河背街一單位。（警方提供）

荃灣警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（27日）進行反毒品行動，突擊搜查河背街一單位。



行動中，警方一共拘捕12人，包括1名63歲姓葉本地男子，涉嫌「經營毒窟」及「販毒」，並拘捕9名本地男子及2名本地女子，年齡介乎45至75歲，涉嫌「吸食或注射毒品」，所有被捕人現正被扣留調查。

▲ 警方昨日（27日）進行反毒品行動，突擊搜查河背街一單位。（警方提供）





警方檢獲約18克懷疑海洛英及150粒懷疑咪達唑倫（藍精靈）、一批懷疑毒品包裝工具及約二萬元現金，檢獲的毒品市值約24,000元。



警方呼籲市民切勿以身試法，根據香港法例第134章 《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。任何人如開設或經營煙窟，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元和監禁15年。任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。

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責任編輯：梁凱婷