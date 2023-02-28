【拍攝意外】柯震東毀容後首度現身宣傳　開腔透露現時心情

▲ 柯震東在毀容後首度現身！

在今年1月，台灣藝人柯震東在拍Netflix影集《乩身》時，因無人機近距離捕捉臉部特寫時，機器卻疑失靈，急速墜毀在他面前爆炸，致柯震東臉部被機器碎片劃破，當場流血。

自意外發生後，積極接受治療的柯震東也偶爾更新IG披露近況、報平安，在昨日（2月27日），他終於自受傷後首度亮相。

【柯震東傷勢】受傷破相後容貌首曝光 柯震東交代康復進度

「露全面」示人

柯震東現身參與執導電影《黑的教育》訪問，他未有戴上帽子或口罩，向大家「露全面」。

從活動相片所見，他的左眼角下貼著3塊膠布，似乎復原狀態相當不錯呢！

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「心情還是很難恢復」

經歷過拍攝意外後，柯震東表示：「心情還是很難恢復，慢慢來，看到旋轉的東西還是會害怕。」他又指自己最近比較疲倦、睡得不錯。

他現時已重新投入工作，既要繼續完成拍攝，也要宣傳《黑的教育》。

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演員導演集於一身

現年31歲的柯震東，因作家九把刀作品改編電影《那些年，我們一起追的女孩》中「柯景騰」一角而爆紅。

相隔十年，即2021年，他主演的《月老》在台灣獲2億票房、在香港衝破1100萬港幣票房，他更憑「石孝綸」奪2022年台北電影獎最佳男主角獎，實力備受認可。

他以《黑的教育》獲提名第59屆金馬獎的「最佳新導演」，電影由九把刀編劇， 蔡凡熙、宋柏緯、朱軒洋、春風、戴立忍等主演。

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