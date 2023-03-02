【用心良苦】基崇中學禁學生帶手機外出午膳 校長：要學識怎樣同人傾偈

▲ 崇真中學禁止學生帶電話外出用膳。

名校之所以為名校，除了學術成績外，我相信學校教導學生的價值，才是名校真正吸引之處，可能是學校的勤奮、奮鬥、迎難而上，又或者師兄弟姊妹的一份情。這些價值未必靠老師由上而下傳授，或是靠每天日常點點滴滴所建立。我認識這間名校，於疫情期間的措施看似平平無奇，原來背後，校長也別有一番心思，建立學生的價值。

疫情期間，這所中學屬第一批恢復全日制，高年級學生需離開學校午膳，由於當時仍有安心出行掃針咭才能進入餐廳，校長無奈打破傳統：「不准帶手機出外午膳的規定」，其後政府取消安心出行的規定，校長立即重新執行不准帶電話外出用膳的規定，即使學生提出各種原因，例如餐廳可電子排隊，或與其他同學互通消息等等，校長仍堅持不可，學生們都摸不着頭腦，為何校長有如此堅持。

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著重培養溝通能力

這位校長朋友解釋，禁止學生帶電話出外用膳，不是擔心學生使用電話有什麼違規，原因很簡單，就是希望同學之間，可於午膳期間多說話、溝通，除了從而互相多認識、建立友好之外，更重要是著重人與人之間的面對面溝通習慣及表達能力。校長認為，現今世代科技無可取代的，是人與人之間的溝通，不論將來從事什麼工作，醫生、老師、會計師什麼也好，「最緊要是學識怎樣同人傾偈」。

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這間就是基督教崇真中學，校長張文偉，由津貼名校轉到直資做校長，一樣帶領學校進步，移民潮下報讀人數不跌反升，中一學額 164 個，由 2018 年收約 1100 份中一入學申請表，增至近年 2500 份。張校長歸功於宗教，加上英語學習、多元特色課程及支援如「初中十二門徒」、小班教學等，成功吸引學生與家長。

我則認為張校長每事都以人為先，例如：新開辦高中國際高級考試課程（IAL），與本地課程雙軌並行，才可令學生因應能力及興趣選讀，家長及學生均會感受到而支持學校。

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