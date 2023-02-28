【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌

▲ 12歲男童一吃就嘔，闌尾炎手術後確診血癌，校方驚訝：已是同班第3人罹癌。

身體出現異樣，隨時可能是患癌徵兆。早前馬來西亞一名12歲男童，因一吃東西就出現發熱、嘔吐等症狀，起初被診斷為闌尾炎，未料接受手術後不但沒有痊癒，更出現了其他痛症，最終被確診罹患急性淋巴細胞白血病。

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據馬來西亞《中國報》報道，這名12歲男童居住在馬來西亞的吉打州美農，因一進食就發熱、嘔吐，於是前往醫院就醫，最初被診斷為闌尾炎。雖接受了闌尾炎的手術治療，但術後男童開始出現腿部、關節痛等症狀，導致他難以站立或久站，隨後被告知罹患血癌。而更令男童家長與校方驚訝的是，該男童已是同班上第3個罹患癌症的學生。

男童母親表示，孩子因為癌症已經有8個月無法上課，幸好學校能理解兒子狀況。她亦稱自己的其他4個孩子也非常懂事，其中一對雙胞胎兒子更會說，「現在輪到我們幫媽媽了，因為她已經有年紀、會不舒服了」，同時現在每次母親帶兄弟看病都會一起陪同前往。

據醫管局資料，白血病（Leukaemia，也稱血癌），泛指與血液及骨髓相關的癌病，分為急性與慢性兩種。白血病是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部分其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

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責任編輯：羅嘉欣