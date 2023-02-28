【營運新招】Pizza Hut改裝美式餐車進駐中環街市　推優惠套餐吸客

▲ Pizza Hut於中環街市首個全新餐車主題概念店開張，將貨車改造成美國餐車。（香港必勝客提供）

今日( 28日）起，香港必勝客（Pizza Hut）於中環街市首個全新餐車主題概念店開張。新張期內推出全新限定美食及一連串驚喜優惠，包括推出全新限定「香甜青提芝士必勝批」、以低至$48享用「一人享樂」優惠套餐（超過9款主食、4款小食及6款飲品/湯任意組合）、即日起至5月23日於新店作任何消費即可獲贈連環賞咭一張（數量有限，送完即止），首輪優惠為試食價港幣$30享用「香甜青提芝士迷你必勝批」及參加官方Facebook小遊戲贏取原個「香甜青提芝士迷你必勝批」。

為呼應這座擁有80年歷史的三級歷史建築物的「Playground for All」理念，必勝客特意將貨車改造成充滿玩味的美國餐車，採用帶本土風味的水磨石餐桌及沿用中環街市的混凝土地板，以中西合壁的設計風格打破傳統薄餅店的營運模式框架，半開放式廚房設計更可以讓食客欣賞現場薄餅製作，配合品牌勇於創新的實驗精神和美式餐車飲食文化。

另外，必勝客官方Facebook亦推出 “All you need is…”小遊戲，有機會贏取原個香甜青提芝士迷你必勝批。全新中環街市概念店將會不定期推出多款創意口味薄餅以及多款輕食，讓客人在這座歷史悠久的文化建築內下感受新時代的玩味美食精神。





▲ 當代水墨畫家何紀嵐為新店創作水墨壁畫。（香港必勝客提供）

▲ 半開放式廚房設計更可以讓食客欣賞現場薄餅製作。（香港必勝客提供）

▲ （香港必勝客提供）

▲ 全新限定的香甜青提芝士必勝批。（香港必勝客提供）

當代水墨畫家何紀嵐創作水墨壁畫

為配合中環街市新舊交融的文化氣息，必勝客特意邀請當代水墨畫家何紀嵐為新店創作水墨壁畫。於香港土生土長的何紀嵐早年曾於必勝客任職設計師，及後積極投身全職藝術創作並成功躋身國際藝術拍賣會上，如佳士得，羅芙奧藝術集團和保利拍賣等，深受世界各地的藝術收藏者喜愛。壁畫以具代表性的石板街為創作靈感，再以新派畫風演繹中國傳統水墨藝術作媒介，描繪出香港最古老的街道風貌，既保留集體回憶，也帶來嶄新的視覺效果。

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責任編輯：楊佩瑩