【刷單騙局】3女充刷單員賺佣金　共遭騙242萬元

▲ 警方於昨日（27日）分別接獲3名年齡介乎44至73歲的女子報案，懷疑受騙。（資料圖片）

警方於昨日（27日）分別接獲3名年齡介乎44至73歲的女子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。



初步調查顯示，騙徒初時曾聲稱可向受害人發放佣金，受害人遂按指示多次將金錢存入至對方指定的銀行户口，以作平台購物之用。案中73歲本地女子，存入28萬5千港元及10萬元人民幣，到對方7個指定戶口，而44歲本地女子則存入161萬元到對方9個戶口，另外48歲尼泊爾籍女子，則存入41萬4千元到對方3個指定戶口。案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進，暫未有人被捕。



警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。

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記者：梁凱婷