【蔡天鳳碎屍案】Abby碎屍案附近村民談感受　警方詳盡解釋查案過程【有片】

▲ TVB節目《東張西望》訪問蔡天鳳碎屍案兇案現場附近村民的感受。

蔡天鳳（Abby）碎屍案近日成為全城熱話，TVB節目《東張西望》最新一集派出「貓仔」黎寬怡訪問了兇案現場附近村民的感受，亦紀錄了警方查案的過程。

警方日前於一鍋湯內找到蔡天鳳的頭顱，並解釋為何花了數天時間才找到。

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村民感受

貓仔於發生兇案的村莊進行採訪，並訪問附近村民的感受，有村民表示：「人生不作虧心事，哪怕半夜敲門口。」

亦有村民坦言：「會有陰影嘛，對不對？人人都驚咗行呢條路。不過我覺得我冇害佢，咁咪冇嘢囉。平常心，對不對？希望佢早日處理好、安葬好，那就安心。」

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死者頭顱

死者涉案前夫一家四口早前先後落網，日前於九龍城裁判法院提堂。

警方透露找到死者的頭顱：「我們在富山殮房，聯同法醫，就手上檢取到的一個鍋和其他證物進行化驗。在其中一個檢取到的高身不鏽鋼鍋內發現一個頭顱，經過我們初步檢驗，這個頭顱屬於一名年輕女子，我們相信是今次案件中的受害人。」

警方於24日揭發事件並圍封龍尾村村屋作調查，由於部分殘肢失蹤，警方一度到將軍澳墳場搜索。

重要證物

警方解釋：「一個約半米深、直徑約40厘米的不鏽鋼鍋，當時被我們發現時，其實這個鍋內的液體滿到頂，亦有湯渣如紅蘿蔔、青蘿蔔等。當時在現場，根據法醫和科學鑑證專家的專業意見，覺得在現場進行化驗絕對不適合，所以為了證據的完整性，還有不想令鍋內的重要證物被損毀，我們決定將整個鍋原封不動，從這裏運到殮房，等待法醫作進一步的檢驗。」

拘捕多名疑犯

警方在法醫在得到死因裁判官的授權下立刻對那個鍋進行化驗，並獲得了新發現。

此外，警方亦於下午時分在尖沙咀拘捕了另一名47歲中國籍女子，「她姓伍，罪名是協助罪犯罪，因為我們有理由相信這名女子就是今次案中65歲男子的情婦，而他們二人於本月較早前一起租用我身後這個案發單位。」

有指這名女子以4萬元月租租下凱旋門一個單位，用作匿藏死者的前夫。

警方又稱：「多名被捕人士到現在這一刻都完全採取不合作態度，令我們調查非常困難，只要有任何線索我都不想放棄，我希望盡量能找多少便得多少，除了希望令兇手在法庭被定罪外，亦希望給死者家屬一個答案和公道。」

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