【致命病毒】西班牙現首宗馬爾堡出血熱病例　可人傳人致死率逾80%

▲ 西班牙現首宗馬爾堡出血熱病例，可人傳人致死率逾80%。

新型病毒不斷威脅人類。近日，西班牙巴倫西亞省出現首宗馬爾堡出血熱病例，該病毒可透過血液人傳人，致死率更會高達逾80%。

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綜合外國媒體報道，西班牙巴倫西亞省發現首宗馬爾堡出血熱（Marburg virus）疑似病例，患者為34歲男性，近期造訪過該病毒爆發嚴重的赤道幾內亞。他出現馬爾堡出血熱症狀，目前正於首府巴倫西亞市拉費醫院接受隔離。巴倫西亞大學微生物學教授弗朗西斯科·布埃薩認為，曾到訪赤道幾內亞的旅客若已感染病毒並處於潛伏期，則在歐洲引發傳播的機率甚微。

據赤道幾內亞在本月13日通報，首次爆發疫情地位於基埃-恩特姆省，有超過200人隔離。迄今已確認9例死亡病例、16例疑似病例。

致死率可逾80%

據世衛組織表示，馬爾堡病毒屬於絲狀病毒（filovirus），與在非洲爆發疫情的埃博拉病毒同類，可攻擊人體多重器官，造成機能衰竭致死。病毒的自然宿主為非洲果蝠，可通過血液等體液造成人傳人。

本港衛生防護中心亦指出，馬爾堡病毒潛伏期為潛伏期為 2 至 21 天，潛伏期間不傳播。發病症狀包括高燒、劇烈頭痛以及嚴重不適。肌肉疼痛較常見。患者在發病後第三天可出現嚴重水樣腹瀉、腹痛和抽筋、噁心及嘔吐。腹瀉可持續一周，期間患者或會出現眼窩深陷、面無表情及極度嗜睡的情況。平均死亡率約為 50%，因應病毒株和病例治療情況不同，以往疫情的病死率介乎24%至88%。目前未有針對性疫苗或特效藥。

預防方法

衛生防護中心提醒市民，若前往受影響地區，應採取以下措施：

經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前和後；進食前；如廁後；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後

洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。如沒有洗手設施，或雙手沒有明顯污垢時，使用含70至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法

避免與發燒人士或病人有密切接觸，並避免接觸患者的血液、體液和可能受患者血液或體液污染的物品

避免接觸野生動物，尤其是果蝠及生病的動物

避免到訪已知有蝙蝠棲息的地方

食物須徹底煮熟才可進食

旅遊人士從受影響地區回港後21天內若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期的外遊記錄

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責任編輯：羅嘉欣