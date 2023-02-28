【新四十二章】糖妹後巷激戰騷身手　謝嘉怡驚喜客串與陳豪俄文對答

▲ 《新四十二章》

TVB劇《新四十二章》在昨晚（2月27日）劇情講Nasa（糖妹飾）真身終極曝光，天地群益會最大金主劉老闆（鍾志光飾）證實謎之相片中的清朝女子是Nasa本人，並謂自8歲認識後對方多年零變樣，凍齡關鍵是藏在寶藏中的大寶丹。

原來大寶丹藥力有時限，Nasa昨晚大打一場後不但吐血，半邊臉更出現崩塌恐怖狀。事緣為盡快回復不老之身，Nasa已急急推前尋寶計劃，並親自前往柯太圓圓（馬海倫飾）家中偷寶藏關鍵之匙—古琴，其間圓圓護花使者都叔（鄭家生飾）殺出予以阻撓。

二人激戰一輪後都叔不敵Nasa慘遭刺死，Nasa則元氣大傷吐血兼塌臉。對於正氣都叔加入亡魂系列，網民大感不捨，並紛紛留言：「RIP」。

嘆打戲最難係Keep靚樣

該場後巷神秘激戰雖然只有分半鐘，但糖妹與家生足足拍了一個晚上加一個通宵。

據糖妹提供的花絮片段，雖然糖妹吊著威也在的士上跳高擒低已相當考腰力和腳骨力，但竟都不及耍劍讓她傷腦筋。

由於糖妹需要先將劍拋高才刺向家生，為了拋得有型、刺得瀟灑，糖妹重覆排練N咁多次，但仍數度甩手驚現「空中飛劍」。糖妹受訪時坦言耍劍心理壓力比吊威也還大：「因為好驚會整親人。」

而打至衣衫盡濕的鄭家生，全程就住糖妹嚟打之餘，還不時從旁指導，糖妹亦大大感激謂：「家生哥幫咗我好多，我郁時佢會用佢嘅經驗去就番我。所以拍攝算好快，主要都係轉威也方向要啲時間。」

她又搞笑指打戲最難是Keep靚樣：「武指成日叫我唔好擘大個鼻哥窿，又話唔可以眨眼。」

爛面妝試後感：杰撻撻

至於「塌臉」造型，糖妹笑言是入行以來首度「整塊臉倒模」：「我依家有個人形石膏喺TVB化妝間，好勁架，哈哈！嗰個造型每次拍之前係要黐上去嘅，好彩拍嗰時唔使打太多，因為嗰塊嘢撻落塊面度，再加埋出汗嘅話都好杰撻撻。」

糖妹還額外展示自己的清朝裝造型照，配合爛面妝加服指專誠打造的七彩民族風造型，夠晒「百變」。

▲ 糖妹為化「塌臉」造型，先要倒模，而她形容「假爛面」撻上面感覺杰撻撻。

謝嘉怡驚喜客串

踏入結局周的《新四十二章》在昨晚繼續有新角色登場，劇情講述章經（陳豪飾）留院養傷期間，與Mon（江嘉敏飾）談起啟發潛能問題時，遇上以俄文問路的紅衣美女，不懂俄文的章經竟仍能奇蹟般對答如流。

飾演該名美女的是前港姐冠軍謝嘉怡，本身是歐亞混血兒的嘉怡，自小在蘇格蘭長大，加入TVB後除主持綜藝節目、還會客串劇集演出。酷愛運動的嘉怡，偶爾還會在個人網上頻道上載學打拳片段。

▲ 謝嘉怡驚喜客串《新四十二章》。

雖然嘉怡在劇中說得有板有眼，但原來她本身不懂俄文，她受訪時透露是專誠為了拍劇向俄羅斯友人請教：「佢錄音畀我，我再記熟佢。」

另外據知，嘉怡在大結局（3月2日）一集將以特殊身份再度登場，更會與陳豪有不少對手戲。

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