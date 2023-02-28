【賭王千金】愈愛愈高調未婚夫融入朋友圈　何超雲生日激罕放閃晒合照

▲ 何超雲跟未婚夫一起慶生。

已故賭王何鴻燊三房千金輪流出嫁！何超蓮被指將於4月舉行半億婚禮外，其胞姊何超雲去年答應下嫁任職高級消防隊長的男友Douglas，自戀情被揭後，超雲跟未婚夫Douglas愈愛愈高調。

日前，迎來34歲生日的何超雲今早（2月28日）於個人IG分享慶生相片，當中超雲更激罕晒出與未婚夫Douglas的合照。

【賭王千金】何超雲首公開與未婚夫合照 十指緊扣甜蜜放閃

慶生放閃晒合照

何超雲攜同未婚夫Douglas與好友們一起慶生，似乎Douglas已融入女友朋友圈，從照片所見，生日派對以紫色佈置為主，除放滿紫色氣球外，壽星女何超雲以一條淺紫色吊帶長裙示人，更戴上一副寫著「cake time」的卡通眼鏡，賭王千金不失可愛。

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何超雲開心慶生

另外，何超雲獲好友們送上一大束紫玫瑰，以及幾個生日蛋糕，當中寫道︰「Happy Birthday Purple lady」。

從大合照所見，未婚夫Douglas坐於超雲身旁，拍照時更挨向壽星女臉頰，認真Sweet到爆，另一張相是超雲跟Douglas的合照，只見Douglas拎著心心氣球，站在身旁的超雲流露甜到漏的笑容。

除了跟未婚夫和朋友慶祝外，待嫁的何超雲未有忽略家人，她分享媽媽陳婉珍與她慶生的照片，超雲烏低身拍照時，不經意展露美好身材。

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賭王千金愛得高調

超雲跟未婚夫Douglas愈愛愈高調，二人被碰到十指緊扣拍拖行街。

另外，超雲曾於IG限時動態上載一張照片，相中海邊的石壆上面塗了「I」字加一個大心圖案並加「U」字，即「I love U」，甜蜜到爆。

於大年初一（22日），超雲分享跟Douglas於泰國旅行照片，相中他們十指緊扣，互相背靠背挨揍，相當甜蜜，不過當時只見到未婚夫的側面。

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【賭王千金】首公開向消防員未婚夫示愛 傳何超雲大喜日子將近忙籌備婚事

據悉，Douglas當消防員已有5年，本來一直駐守新界北區，自與何超雲戀情曝光後，調到尖東消防處總部任高級消防隊長，據悉於總部負責任文職為主。

Douglas曾遠赴英國的Gloucestershire College留學，在2013年讀完中學後赴澳洲升讀大學，六年前於南澳大學畢業。

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