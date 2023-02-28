【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人

▲ 蔡天鳳與太子爺丈夫Chris同讀國際學校，10歲便認識，網民慨嘆Abby於18歲時嫁錯人。

28歲譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）慘遭前夫一家肢解碎屍，案件震驚香港，警方先後逮捕5名涉案人士，包括前夫鄺港智一家四口。有網民翻閱Abby媽媽「五姐」的抖音，發現3年前她貼出多張與太子爺女婿Chris的合照，並透露Abby與Chris識於微時，從10歲便同讀一間國際學校，引來大批網民湧入留言。

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蔡天鳳媽媽「五姐」算是半個KOL，不時活躍於社交平台，有網民翻閱「五姐」的抖音，除了有與Abby的溫馨母女照之外，還有很多與太子爺女婿Chris的合照，Chris不時親吻外母臉頰，又盡顯孝心為對方拿手袋，視外母如親生媽媽。「五姐」曾公開大讚這名孝順女婿，

我超孝的女婿，緣份是很奇妙的，每次一起時有千言萬語滔滔不斷，彼此牽掛理解包容扶持，珍愛生命美好之旅感恩所有一切。

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在該輯照片的留言中，「五姐」透露原來Abby與Chris識於微時，兩人從10歲便同讀一間國際學校，可謂青梅竹馬。不少網民在案發後湧入「五姐」的社交平台留言安慰，有人也不禁留言慨嘆：「為甚麼中途會愛錯人呢？」

有傳媒昨報道，有知情人士表示Chris非常傷心，承諾會幫Abby照顧4名子女，即使有兩位不是自己所出，但會視他們如親生仔女一樣。

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責任編輯︰王明芳