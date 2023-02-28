【盜竊潛逃】蔡天鳳前夫涉盜竊案還押5.9再訊　控方考慮新增控罪

▲ 被告鄺港智由囚車押送入區域法院。（林宇翔攝）

大埔龍尾村碎屍案死者蔡天鳳前夫鄺港智，另涉於2013年至2015年間在酒店等地偷取7名事主逾13條金條、102顆金粒，以及其他首飾。鄺早前擬否認7項盜竊罪後棄保潛逃，早前再度被捕，今（28日）被帶上區域法院提訊。

被告今沒有代表律師，法官應控方申請，將案件押後至5月9日再訊，以待控方重新審視證據及考慮新增控罪。

被告鄺港智（28歲，無業），被控7項盜竊罪。控罪指，被告於2013年5月12日至2015年1月14日間，分別於旺角濠江麻雀館及紅磡都會海逸酒店等地，偷竊39條項鏈、32條手鏈、逾13條金條、102顆金粒、6個吊墜，以及一些裝飾品，而上述物品屬於7名事主。

控方於庭上申請將案件押後，以待控方重新審視證據及考慮新增控罪。法官向沒有代表律師的被告表示，被告於2015年擬否認7項盜竊罪後棄保潛逃，法庭隨後發出拘捕令後充公其保釋金，法官指被告現時沒有律師代表，提醒被告可透過法援尋求協助。被告低聲表示「明白」。

法官再問被告「有咩想講？有無保釋申講？」，被告低聲不語良久後稱沒有保釋申請。法官遂將案件押後至5月9日再訊，其間被告需還押。

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記者：梁錦麟 責任編輯：吳卓峰